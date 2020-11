Cette tiktoker a perdu 45 livres en moins d’un an: les vidéos de transformation

De 240 kilos à moins de 200 de janvier à aujourd’hui, c’est bien 45 kilos perdus en moins d’un an: c’est le résultat impressionnant obtenu par le Canadien de trente ans Shane Whalley, qui en ces jours a célébré à juste titre son jalon sur ses canaux sociaux et en particulier sur la plateforme où il est le plus suivi, ou TIC Tac. Le jeune homme a partagé un clip sur l’application chinoise dans lequel il célèbre la dernière étape franchie dans ce qu’il a lui-même défini comme un voyage – qui a commencé en janvier – en commentant simplement: « tout est possible ».

Ce n’était pas la première fois que Whalley essayait de perdre du poids, mais relier son chemin à la plateforme de partage de vidéos a servi de stimulant pour le jeune homme. Sur le réseau social, il a trouvé des spectateurs aimer ses efforts et l’a soutenu pendant son voyage. En retour, Whalley a été une source d’inspiration pour un public toujours plus nombreux de followers: si en janvier le garçon avait quelques centaines de followers, son chemin et la candeur montrée en lui faisant face lui ont valu l’intérêt et l’affection de plus de 2 millions de personnes.

Dans ses vidéos, Whalley se montre vulnérable mais déterminé, et ces derniers mois, il a partagé avec ses disciples les moments les plus difficiles et les plus encourageants de son parcours. À ce jour, par rapport à janvier, il porte des pantalons de 10 tailles plus petites et des chemises jusqu’à 3 tailles plus petites. Le secret – a-t-il déclaré – n’en est pas un. Augmenter son apport hydrique, manger plus de légumes, y compris des protéines et des graisses à chaque repas, lui servait nutritionnellement, mais ce qui faisait la différence était aussi de «trouver un compromis modéré» entre ce qu’il voulait et ce qu’il voulait. il se permettait, sans se priver absolument d’aucune nourriture, «d’éviter d’en vouloir encore plus».

À ce stade, le tiktoker n’a pas l’intention de mettre fin à son chemin de croissance. Les derniers mois qui ont ravi tant d’utilisateurs – a-t-il déclaré au magazine People – il ne les a pas vécus comme une compétition avec un objectif particulier à atteindre, mais comme un voyage qui est désormais destiné à se poursuivre.