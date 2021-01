Cette réplique de KITT appartient à David Hasselhoff et est à vendre

Après il y a quelques semaines une réplique de GMC Vandura de « The A-Team » est apparue à la vente, maintenant c’est une réplique du fameux KITT de la série « The Punisher » qui cherche un nouveau propriétaire.

Vendu aux enchères par le site Web de Live Auctioneers, cet objet est décrit comme une «conversion complète» et, à en juger par les images, cela semble être confirmé. Tous les interrupteurs et lumières qui alimentaient l’imagerie des fans de la série sont là, le volant est également coupé et, à vrai dire, c’est que ce KITT ressemble exactement à ceux utilisés dans le tournage.

Mais il y a plus de facteurs qui contribuent à augmenter l’intérêt généré par la vente de cette voiture. Contrairement à la dernière réplique de KITT dont nous avons rapporté la vente, ce spécimen était du temps de David Hasselhoff lui-même, lui donnant ainsi pedigree complètement différent.

Rappelez-vous en vue?

Compte tenu de l’état immaculé de cette réplique, du fait qu’elle possède tous les détails de la voiture utilisée dans la série et qu’elle appartenait à l’acteur qui incarnait le célèbre Michael Knight, il n’est pas étonnant que ce KITT soit en voie de vente pour un montant record.

Ainsi, après que la dernière réplique de KITT mise aux enchères ait attiré cinq offres et se soit vendue 192 mille dollars (environ 156 mille euros), l’exemple dont nous parlons aujourd’hui a attiré, à ce jour, huit offres, étant le plus élevé, à la publication de cet article, de 475 milliers de dollars (près de 387 milliers d’euros).

Pour se faire une idée, la valeur estimée du commissaire-priseur se situe entre 175 mille et 300 mille dollars (entre environ 142 mille et 245 mille euros). Le plus intéressant est que, selon l’annonce, si le prix de vente dépasse le prix de réservation de 25%, la voiture sera livrée au nouveau propriétaire par… David Hasselhoff!