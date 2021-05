Cette réaction en chaîne pourrait expliquer de rares caillots sanguins liés à certains vaccins COVID-19

Un groupe de recherche en Allemagne a présenté une explication possible des raisons pour lesquelles AstraZeneca et Johnson & Johnson Les vaccins COVID-19 déclenchent parfois de rares événements de coagulation sanguine. Mais tous les experts ne sont pas convaincus que l’explication est correcte.

Le groupe, dirigé par le Dr Andreas Greinacher, directeur de l’Institut d’immunologie et de médecine transfusionnelle de l’hôpital universitaire de Greifswald, suggère une réaction en chaîne impliquant un conservateur et certaines protéines des vaccins pourraient être responsables des rares caillots sanguins.

L’équipe a terminé des études pertinentes uniquement sur le vaccin AstraZeneca et a récemment commencé à examiner le vaccin Johnson & Johnson, Le Wall Street Journal a rapporté . Cependant, Greinacher a dit qu’il soupçonne que le mécanisme qui cause les rares du sang des caillots peuvent être communs aux deux injections, car les deux vaccins utilisent des adénovirus comme moyen d’introduire le vaccin dans les cellules du corps, WebMD a signalé en avril.

« Mon hypothèse est, et c’est une hypothèse, qu’il s’agit d’un effet de classe des vaccins utilisant un adénovirus », a déclaré Greinacher aux journalistes lors d’un appel le 20 avril, a rapporté WebMD.

Les adénovirus sont une famille de virus qui déclenchent généralement les symptômes du rhume chez l’homme, mais pour une utilisation dans les vaccins, les scientifiques modifient les virus afin qu’ils ne puissent pas infecter les cellules, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Au lieu de cela, les virus agissent simplement comme des vaisseaux pour transporter les ingrédients du vaccin dans le corps. (Le vaccin Johnson & Johnson utilise un adénovirus humain appelé Ad26, tandis que le vaccin AstraZeneca contient un adénovirus qui infecte naturellement les chimpanzés.)

En plus des injections AstraZeneca et Johnson & Johnson, les vaccins COVID-19 fabriqués par CanSino Biologics en Chine et l’Institut de recherche Gamaleya du ministère russe de la Santé contiennent des adénovirus modifiés, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Cependant, les deux derniers vaccins n’ont été liés à aucun événement inhabituel de coagulation sanguine, a rapporté le Journal.

Et il est important de noter que, même avec les deux premiers vaccins, les événements de coagulation observés sont assez rares: au Royaume-Uni, par exemple, 168 cas de caillots sanguins avaient été signalés le 14 avril en lien avec le vaccin AstraZeneca, après plus de 21,2 millions de doses y avaient déjà été administrées, selon Cosmos . Et mercredi 12 mai, les États-Unis avaient signalé 28 cas de troubles de la coagulation rares liés au vaccin Johnson & Johnson, sur plus de 9 millions de doses totales administrées, Le New York Times a rapporté .

« COVID-19 est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dangereux que cette maladie extrêmement rare », a déclaré Greinacher au Journal.

Cela dit, « comprendre la cause [of the clots] est de la plus haute importance pour les vaccins de nouvelle génération, car [the novel] le coronavirus restera avec nous et la vaccination deviendra probablement saisonnière », a déclaré au Journal le Dr Eric van Gorp, professeur à l’Université Erasmus aux Pays-Bas qui dirige un groupe de scientifiques étudiant les caillots.

Comment les injections peuvent provoquer des caillots

Le groupe de Greinacher émet l’hypothèse que, dans de rares cas, les protéines des vaccins déclenchent une réponse immunitaire incontrôlable qui se propage rapidement dans tout le corps. Dans le vaccin AstraZeneca, la réponse du corps entier peut émerger, en partie, en raison de l’acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA), un conservateur dans le vaccin et stabilisant commun trouvé dans les médicaments.

Au cours du développement du vaccin, les scientifiques cultivent les virus modifiés dans les cellules humaines; dans leurs analyses, le groupe de Greinacher a identifié plus de 1000 protéines dans le vaccin AstraZeneca qui sont dérivées de ces cellules humaines, a rapporté le Journal.

Une fois à l’intérieur du corps, le vaccin entre en contact avec les plaquettes, les petites cellules sanguines impliquées dans la coagulation, a conclu le groupe dans une étude publiée le 20 avril dans la base de données préimprimée. Place de la recherche . L’exposition au vaccin et à ses protéines associées «active» les plaquettes, les amenant à changer de forme et à envoyer des signaux chimiques pour alerter le système immunitaire. Les plaquettes activées libèrent également une substance appelée facteur plaquettaire 4 (PF4), qui aide normalement à moduler la coagulation sanguine dans le corps.

Cependant, dans certains cas, le PF4 se verrouille sur des composants du vaccin, probablement certaines des protéines dérivées de cellules, et forme de grands «complexes» que le système immunitaire considère comme une menace, comme une bactérie invasive. Cela amène les cellules immunitaires à construire de nouveaux anticorps pour attaquer le PF4, déclenchant une violente réponse immunitaire.

« Imagine que c’est comme un dragon dans la grotte qui dormait depuis longtemps [but] qui a maintenant été alerté par quelqu’un qui a jeté une pierre dessus », a déclaré Greinacher lors de l’appel d’avril, selon WebMD.

Avec le « dragon » réveillé, EDTA entre. Le conservateur provoque une «fuite» dans les vaisseaux sanguins près du site d’injection, au moins chez la souris, a découvert l’équipe, et études antérieures suggèrent également que l’EDTA augmente la perméabilité des vaisseaux sanguins. Des vaisseaux sanguins qui fuient peuvent libérer les complexes PF4 dans la circulation sanguine et déclencher une réaction à l’échelle du corps, a émis l’hypothèse de l’équipe.

L’EDTA n’est pas un ingrédient répertorié dans le vaccin Johnson & Johnson, mais si le vaccin génère des complexes PF4 de taille similaire, le mécanisme de base derrière la coagulation peut toujours être le même, a spéculé Greinacher, selon WebMD.

Cependant, Greinacher travaille toujours pour confirmer sa théorie. « [Greinacher’s] L’hypothèse pourrait être juste, mais elle pourrait aussi être fausse », a déclaré au Wall Street Journal le Dr John Kelton, professeur à l’Université McMaster en Ontario qui aide à diriger le laboratoire de référence du Canada pour évaluer les patients atteints de caillots sanguins après la vaccination. Kelton et ses collègues ont pu reproduire certaines des découvertes de Greinacher mais n’ont pas pu confirmer la cause sous-jacente des caillots sanguins.

D’autres groupes de recherche ont suggéré que les coquilles d’adénovirus qui transportent les vaccins dans le corps peuvent être un facteur, car la famille des virus a été liée à la coagulation du sang dans le passé, a rapporté le Journal. Le groupe de Van Gorp a émis l’hypothèse que la coagulation pourrait provenir d’un pic d’inflammation dans le corps après le tir.

D’autres encore ont suggéré que les injections pouvaient perturber le soi-disant système du complément, une partie du système immunitaire qui aide à éliminer les agents pathogènes et les cellules infectées du corps, Magazine scientifique a rapporté . La protéine de pointe – une structure qui se détache de la coronavirus – peut se lier à la muqueuse des vaisseaux sanguins et activer ce système du complément, et chez certaines personnes, cela peut conduire le système du complément à attaquer les vaisseaux sanguins eux-mêmes.

Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour en être sûr. Lire la suite sur WebMD et Le journal de Wall Street .

