Cette publicité du Super Bowl vous invitera à rejoindre le lancement d’Inspiration4 d’un milliardaire sur une fusée SpaceX

Avez-vous déjà rêvé d’aller dans l’espace? Si c’est le cas, il y a une publicité du Super Bowl cette année qui est faite pour vous.

Plus tôt cette semaine, SpaceX a annoncé qu’il faisait équipe avec l’entrepreneur technologique milliardaire Jared Issacman pour lancer le premier vol spatial « entièrement civil » . La mission, appelée «Inspiration4», sera lancée plus tard cette année sur une fusée SpaceX Falcon 9 et une capsule Crew Dragon pour faire voler Isaacman et trois autres en orbite terrestre et retour.

Isaacman, qui a fondé Shift4Payments, une société de traitement des paiements, a réservé le vol avec SpaceX et dit qu’il fait don des trois autres sièges. Un siège est à gagner dans un concours à toute personne qui fait un don à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude. Un autre siège ira à un travailleur de la santé de St. Jude, et le troisième ira au gagnant d’un concours d’entrepreneur organisé par Isaacman’s Shift4Shop.

Ces concours sont promus dans la nouvelle publicité du Super Bowl de 30 secondes , intitulé « Rejoignez-nous », raconté par l’acteur Octavia Spencer et réalisé par Bryce Dallas Howard. Il sera diffusé dimanche 7 février au cours du premier trimestre du Super Bowl 2021 sur CBS.

«Cet automne, Inspiration4 est lancé comme la première mission entièrement civile dans l’espace, et vous pourriez être à bord», déclare Spencer en tant que chanteur et compositeur anglo-jamaïcain Céleste chante une version de « Twinkle, Twinkle, Little Star » en arrière-plan.

La publicité Inspiration4 Super Bowl, qui a été créée par l’agence de marketing Known, lauréate d’un Emmy Award, met en lumière la réussite de SpaceX en tant que première société commerciale à lancer des astronautes sur la Station spatiale internationale. Il présente des plans rapprochés d’une combinaison de vol SpaceX, ainsi qu’un aperçu du patch de la mission.

Il annonce également l’opportunité d’une vie – une chance d’aller dans l’espace. Pendant le Super Bowl, l’annonce devrait toucher plus de 100 millions de personnes, il peut donc y avoir beaucoup de concurrence pour les sièges disponibles.

Image 1 sur 4 Le réalisateur Bryce Dallas Howard a réalisé la publicité Inspiration4 Super Bowl pour le vol privé du milliardaire Jared Isaacman à bord d’un vaisseau spatial SpaceX. (Crédit d’image: Inspiration4) Image 2 sur 4 Le réalisateur Bryce Dallas Howard a réalisé la publicité Inspiration4 Super Bowl pour le vol privé du milliardaire Jared Isaacman à bord d’un vaisseau spatial SpaceX. (Crédit d’image: Inspiration4) Image 3 sur 4 Le réalisateur Bryce Dallas Howard a réalisé la publicité Inspiration4 Super Bowl pour le vol privé du milliardaire Jared Isaacman à bord d’un vaisseau spatial SpaceX. (Crédit d’image: Inspiration4) Image 4 sur 4 Le réalisateur Bryce Dallas Howard a réalisé la publicité Inspiration4 Super Bowl pour le vol privé du milliardaire Jared Isaacman à bord d’un vaisseau spatial SpaceX. (Crédit d’image: Inspiration4)

« Pour moi, c’était une occasion indéniable de présenter le ticket d’or ultime », a déclaré Howard dans un communiqué à propos de la publicité. « Cette mission représente tout ce que l’humanité a à offrir, et il était essentiel de capturer cela dans tout, de la photographie de la combinaison SpaceX à la magnifique bande sonore de Celeste.

La publicité se termine par une invitation aux téléspectateurs à se rendre dans l’espace. Pour en savoir plus sur la mission et votre chance d’attraper cet endroit chanceux, visitez le site Inspiration4 .

Grâce à ce concours, Isaacman dit espérer amasser au moins 200 millions de dollars pour le centre de cancérologie pour enfants.

« La mission Inspiration4 nous donne une occasion historique non seulement d’explorer l’espace, mais aussi de rassembler un équipage qui représente le meilleur des idéaux de l’humanité », a déclaré Isaacman dans un communiqué. « Notre intention est de constituer un équipage qui reflète l’humanité et la diversité inhérente à notre la société tout en redonnant à ceux qui en ont besoin. Je veux profiter de ce moment pour rassembler l’humanité et rappeler aux gens que nous inspirer et nous inspirer les uns les autres peut changer le cours de notre avenir. «

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.