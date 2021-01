Cette peinture rupestre d’un animal est la plus ancienne connue à ce jour: elle a été trouvée dans une grotte en Indonésie

La grotte Leang Tedongnge est située sur l’île de Sulawesi en Indonésie. Il n’est accessible que pendant la saison sèche car le reste de l’année, il est inondé par les pluies. Mais ce qui le rend spécial n’est pas cela, mais le poseur dont il s’agit peinture rupestre d’un animal le plus ancien connu à ce jour. Avec au moins 45000 ans, ce cochon sauvage en révèle beaucoup plus pour les archéologues.





La peinture parle de un cochon sauvage à l’échelle 1: 1 (qui a la même taille que la taille réelle de ce qu’il représente). La découverte a été présentée au monde dans un article publié dans la revue scientifique Science Advances. Bien sûr, il a été découvert (par des occidentaux) en 2017 lors d’enquêtes menées par une équipe de l’Université Griffith en Australie.

Étonnamment bien conservé

Le tableau en question est un cochon sauvage de cette région d’Indonésie. Il mesure 136 cm de large et 54 cm de haut et aurait en fait fait partie d’un tableau plus grand. À ses côtés des restes de ce qui pourrait être deux autres cochons sauvages ont été trouvés peints et se combattant.

Cette peinture rupestre a été particulièrement bien conservé, permettant ainsi de voir en détail les caractéristiques du porc telles que sa crête, ses gestes faciaux, ses cornes ou sa crête. Il a été peint avec un pigment ocre rouge foncé. Enfin, la présence de deux empreintes de mains négatives se démarque (lorsqu’on peint autour de l’objet à représenter, laissant l’espace de l’objet «vierge») peintes à côté du dos du cochon.

Pour déterminer l’âge de la peinture, les chercheurs ont analysé la calcite qui avait été déposée sur la peinture. Par une datation des isotopes de l’uranium il a été déterminé que le tableau a au moins 45 000 ans. « Au moins » parce que c’est l’âge de la calcite déposée dessus, la peinture pourrait être encore plus ancienne.

Auparavant, la même équipe de chercheurs a également trouvé le plus ancien tableau à ce jour à Sualwesi. C’était une peinture qui représentait un groupe d’humains chassant des mammifères. À cette occasion, il a été déterminé que le tableau avait environ 43 900 ans.

C’est le plus ancien? Cela dépend de ce qui est pris en compte. Techniquement, ce cochon sauvage est la plus ancienne peinture rupestre d’un animal jamais trouvée. C’est, sans aucun doute, la plus ancienne image figurative trouvée. Bien qu’en 2018, ce que l’on pense être le plus ancien dessin connu à ce jour a été trouvé. Avec plus de 73 000 petites lignes sur un morceau de pierre, elles semblent faire partie d’un dessin plus grand à l’époque.

Via | CNN

Plus d’informations | Progrès scientifiques