Cette œuvre d’art uniquement numérique ne peut pas être accrochée. Quelqu’un a encore payé 69 millions de dollars pour cela

Un collage qui n’existe pas dans le monde physique s’est vendu pour 69,3 millions de dollars lors d’une vente aux enchères jeudi.

Même l’artiste connu sous le nom de Beeple, qui a créé le collage numérique intitulé «Tous les jours: les 5 000 premiers jours», n’a pu que regarder avec incrédulité le prix de l’œuvre d’art qui montait en flèche lors des enchères lors d’une vente aux enchères organisée par la célèbre maison d’enchères Christie’s.

« Oh mon Dieu! » s’est-il exclamé dans une vidéo de lui en train de regarder la vente aux enchères en direct. « Je vais à Disney World! »

Beeple, de son vrai nom Mike Winkelmann, a passé 13 ans à créer le collage, qui n’existe que sur Internet. Contrairement à la Mona Lisa, vous ne pouvez pas l’accrocher à votre mur. Bien que tout le monde puisse le rechercher sur Google et le consulter à tout moment, une seule personne en est propriétaire.

L’acheteur de l’œuvre de Winkelmann est resté anonyme.

« Pour être honnête, cela va prendre une seconde », a déclaré Winkelmann à Kerry Sanders AUJOURD’HUI vendredi. « Vous savez, peut-être que dans trois mois, je serai président des États-Unis? Je ne sais même pas où cela va d’ici! »

Le collage est ce que l’on appelle un jeton non fongible, ce qui signifie qu’il est unique et ne peut pas être dupliqué. Il ne peut pas non plus être échangé contre un autre NFT. Les jetons fonctionnent sur un réseau blockchain, qui est un registre numérique qui enregistre toutes les transactions et est plus communément connu sous le nom de réseau prenant en charge le bitcoin.

La valeur des NFT vient de leur rareté et de l’intérêt du marché. Les NFT des faits saillants de la NBA et même des captures d’écran d’anciens tweets se sont échangés contre des centaines de milliers de dollars.

« Pour être honnête, je pense vraiment que ce sera quelque chose dont vous entendrez davantage parler à l’avenir », a déclaré Winkelmann.