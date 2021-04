Cette Nintendo Switch est énorme (et fonctionne)

Michael Pick, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de L’ingénieur occasionnel, fait le Commutateur Nintendo le plus grand au monde entièrement fonctionnel. Tel que rapporté par Pick lui-même dans une vidéo publiée sur YouTube, la console hybride de Nintendo est « facile à manquer ». D’où l’idée de recréer une version extra-large, six fois plus gros par rapport au traditionnel. Voici ses dimensions en détail: 30 pouces de hauteur, 70 pouces de largeur et un poids d’environ 29 kg.

Un vrai défi, étant donné que l’ingénieur-youtuber est spécialisé dans le rétrécissement du matériel. Jetez un œil à sa chaîne YouTube. Mais ce qui rend le travail de l’ingénieur-youtubeur remarquable, ce sont les boutons de travail, déclencheurs inclus. À l’intérieur de la structure externe de la console, en bois et en plastique, se trouve le Joy-Con bleu régulier connecté à un système de servos reproduit par une imprimante 3D. En dessous, dans l’espace inférieur, le corps de la console est également positionné.

Dans la vidéo YouTube susmentionnée, Pick démontre la fonctionnalité des touches géantes (il faut toute la main pour les appuyer) avec un coup de Mario Kart 8 Deluxe. Il est toujours possible de jouer sur la plus grande Nintendo Switch au monde – et de profiter de son écran LED 4K – même en connectant la Nintendo Switch Pro ordinaire en tant que contrôleur. Cela est également démontré dans la vidéo à travers un jeu de Fortnite.

Derrière l’entreprise de Michael Pick, il y a une intention caritative, car la Nintendo Switch recréée est en fait un cadeau pour les garçons et les filles du Hôpital pour enfants St.Jude, aux Etats-Unis. Un vrai geste d’affection: comme le rapporte le portail Polygon, l’hôpital pour enfants susmentionné a une succursale à Huntsville, en Alabama, où Pick travaille en tant qu’ingénieur logiciel aérospatial. Il était nécessaire de louer une camionnette pour transporter la console jusqu’à l’installation. Son arrivée accueillie par le personnel hospitalier conclut la vidéo consacrée au géant Nintendo Switch.

