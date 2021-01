Cette limousine Dodge Challenger est une réalité et est à vendre

Loin d’être considérée comme petite, la Dodge Challenger n’est pas un exemple d’espace aux places arrière, et c’est peut-être pour cela que quelqu’un a décidé de «résoudre ce problème».

La solution était de transformer le bien connu voiture de muscle dans une limousine digne de parcourir le fameux «Las Vegas Strip», confirmant que n’importe quelle voiture peut être transformée en ce type de véhicule.

L’augmentation de l’empattement a ajouté 3,55 m à la longueur totale du Challenger, le faisant passer de la longueur habituelle de 5 m à 8,55 m.

La transformation

En plus de gagner (plusieurs) centimètres d’empattement, cette Dodge Challenger a reçu quatre (!) Portes papillon, le tout pour augmenter sa capacité à capter l’attention et permettre un accès plus facile à son intérieur.

En parlant de l’intérieur de ce Challenger, c’est exactement ce que nous nous attendions à trouver dans une limousine. En d’autres termes, nous avons des sièges en cuir, une télévision et, bien sûr, un bar.

Une publicité particulière

Annoncé sur eBay, ce Challenger est répertorié comme… Cadillac Fleetwood. De plus, il a l’indication qu’il a subi des dommages lors d’une inondation, ce qui est plus tard démenti dans le texte.

Apparemment, en 2014, cette voiture était sur un stand qui a fait face à une inondation, finissant par être répertoriée comme ayant subi des dommages bien que, selon l’annonceur, elle n’ait pas été endommagée.

En tout cas, ce modèle 2013 semble être en bon état (ce que l’annonce atteste), il dispose d’un moteur V6 de 3,6 l et de 127 943 km au compteur.

Quant au prix, il est disponible pour 32500 € (environ 26585 €), une valeur bien inférieure à 175 mille dollars (143149 euros) investi pour le créer.