Cette incroyable vidéo timelapse 8K rappelle les effets de la pollution lumineuse dans le monde

L’astronome Neil deGrasse Tyson a mentionné: «Quand vous regardez le ciel nocturne, vous réalisez à quel point nous sommes petits dans le cosmos. C’est une sorte de réajustement de votre ego. Se nier cet état d’esprit, que ce soit volontairement ou involontairement, ce n’est pas vivre pleinement c’est être humain « . Mais que se passe-t-il lorsque nous regardons ce ciel nocturne et qu’il n’y a pas d’étoiles?

En 2015, une enquête de la Royal Society of London a déterminé que la pollution lumineuse est devenue un problème de santé publique, car cela affecte non seulement les performances des gens, mais les rend également malades. L’étude affirme que le soir, les lumières électriques perturbent nos rythmes circadiens naturels, et les conséquences pourraient être bien pires qu’un peu de sommeil perdu.

Avec cette idée en tête, le photographe et cinéaste Asif Islam a décidé de comparer le ciel nocturne de différents endroits, ceci à travers une magnifique vidéo qui à son tour sert de rappel brutal de comment la pollution lumineuse affecte notre vision du ciel nocturne.

En plus de la pollution lumineuse ajoute un autre problème croissant: les satellites Starlink par Elon Musk. Avec des centaines en orbite et des milliers d’autres prévus, ils brillent et empêchent les astronomes de voir les étoiles et d’autres corps. Ils se sont plaints à plusieurs reprises et SpaceX a dû apporter quelques modifications. Le temps nous dira si nous pouvons continuer à profiter des étoiles comme il y a des centaines d’années.

Et où sont les étoiles?

Islam explique qu’il a utilisé la carte DarkSiteFinder, qui, grâce à un format interactif de zone de chaleur, permet d’illustrer la visibilité des étoiles dans différentes régions de la planète. Le cinéaste a choisi de la ville la plus polluée de lumière à un endroit où l’on peut admirer les étoiles de manière fascinante.

C’est comme ça qu’on voyage de Los Angeles au désert du Grand Bassin du Nevada, ceci à travers une vidéo incroyable qui a été enregistrée en résolution 8K sous un format laps de temps, ce qui nous permet d’apprécier les différences et ce que ces gens qui vivent dans les villes ont cessé de voir.

Selon l’Islam, la pollution lumineuse nous fait perdre notre connexion avec le ciel nocturne, ceci tout en gardant nos vies surchargées. Regarder le ciel, et en particulier les étoiles, « rétablit notre ego, nous rend gentils et attentionnés ».

Dans ce sens, l’Islam a publié l’an dernier l’un de ses courts métrages les plus récompensés, intitulé ‘L’art de la nuit’. Ce court métrage se concentre exclusivement sur la présentation de la beauté du ciel nocturne, avec une promenade qui nous permet d’admirer de la Lune, les étoiles, la Voie lactée et les galaxies, aux aurores boréales.

La vidéo aussi c’est un laps de temps et est disponible en résolution 8K, donc cela vaut la peine d’être vu dans une bonne résolution et avec la lumière éteinte.