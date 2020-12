Cette image multispectrale époustouflante du Soleil est un bon moyen de célébrer le fait que l’Observatoire de la dynamique solaire le photographie toutes les 0,75 seconde depuis une décennie.

Il n’y a pas de meilleur moyen de se réveiller qu’avec la lumière du soleil passant par la fenêtre, mais comme ce n’est pas toujours possible, le profil informatif du centre aérospatial allemand sur Twitter, il n’a pas dit bonjour, depuis longtemps, avec une image de notre star bien-aimée. Aujourd’hui, cependant, est allé plus loin et nous a montré des images dans une demi-douzaine de longueurs d’onde différentes. L’image illustrant l’article est une superposition de toutes ces images

En fait, le CM du compte ne fait rien de particulièrement compliqué. Toutes ces images sont disponibles sur le site du Solar Dynamics Observatory. Un programme spatial qui est dans l’espace depuis dix ans et qui, sans nuire aux exploits de l’European Solar Orbiter, nous permet d’étudier en direct et de diriger l’œuvre et les miracles du roi des étoiles.

Un œil qui ne se repose jamais

La même NASA, il y a quelques mois, condensait les 10 premières années de travail du SDO en un timelapse. Autrement dit, dans la vidéo supérieure vous pouvez voir une « anthologie » des 425 millions d’images du Soleil qu’une mission a collectées qui n’a pas cessé d’enregistrer soigneusement l’étoile pendant tout ce temps.

D’une part, les trois instruments SDO capturent une image du Soleil toutes les 0,75 seconde, et d’autre part, l’ensemble d’imagerie atmosphérique prend images toutes les 12 secondes à dix longueurs d’onde différentes. Certaines de ces longueurs (en jaune, bleu, vert, violet ou rose) peuvent être vues dans cet article. Le résultat a été plus de 20 millions de gigaoctets de données qui nous ont permis de connaître le Soleil comme jamais auparavant.

images | SDO