Cette fille a réussi à faire inculper l’assassin de sa sœur grâce à TikTok

Au milieu de millions de vidéos de danse, de comédie, de chanson et de curiosité, allez TIC Tac un contenu plus utile trouve également sa place. Les vidéos éducatives font vibrer un bon nombre d’utilisateurs ainsi que ceux qui cuisinent, mais le cas de l’Américaine Sarah Turney, 31 ans, ne ressemble à rien de ce qui est apparu sur la plateforme de partage de vidéos. La femme a utilisé TikTok pour mener une enquête sur le meurtre de sa sœur a disparu en 2001 à l’âge de 17 ans, et avec les preuves obtenues et montrées à des millions de spectateurs, elle a réussi à rouvrir l’affaire à la police locale qui a ensuite le meurtrier présumé inculpé.

L’histoire est restée un soi-disant pendant des années Affaire classée, ou une affaire non résolue, jamais résolue par la police. La demi-sœur de Sarah, Ashley, avait en fait disparu sans laisser de trace de la maison où ils vivaient tous les deux seuls avec le père biologique de Sarah, Michael. À l’époque, la découverte d’une note portant la signature de l’adolescent alors âgé de 17 ans avait laissé entrevoir une évasion volontaire, mais bientôt l’affaire s’est avérée être une véritable disparition. En 2006, un tueur en série a assumé à tort la responsabilité du meurtre, et bien que les soupçons sur le beau-père de Sarah se soient intensifiés entre-temps, la police n’a jamais été en mesure d’enquêter complètement sur sa position.

Michael Turney a ensuite été arrêté en 2010 pour avoir détenu des explosifs, mais après avoir purgé 7 ans de prison, il est revenu à la liberté; C’est à ce moment-là que Sarah – qui est presque immédiatement devenue convaincue du rôle de son père dans la disparition de sa demi-sœur – a commencé à collecter des informations sur la famille et des indices qui soulignaient la relation obsessionnelle du parent avec sa belle-fille. Sarah a insisté sur son chemin avec tous les réseaux sociaux à votre disposition, d’Instagram à un podcast où il a résumé toute l’histoire – jusqu’à TikTok. Ici, le public de la plateforme s’est passionné pour son histoire, lui donnant des vues et une visibilité.

Les clips téléchargés incluent également une vieille vidéo de la jeune Alyssa dans laquelle elle appelle son père un pervers, plus un audio dans lequel Sarah confronte son parent et on lui dit qu’elle aura confirmation des réponses qu’elle cherche « uniquement sur son lit de mort ». Certains de ces documents n’ont pas été acquis par les forces de l’ordre tant que le profil de Sarah n’a pas eu un large public. La contribution de la jeune fille a été décisive pour les enquêtes qui entre-temps ont été rouvertes et conduit à l’arrestation de Michael Turney sur des accusations d’homicide volontaire, et est reconnu par la police.

