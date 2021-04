Cette application vous permet de réserver des transats, des parasols et des services sur 500 plages italiennes

La pandémie de Covid-19 a contraint des millions de personnes à interagir avec des applications et des appareils connectés pour commander des produits en ligne, communiquer avec des collègues, prendre des leçons et en général rester en contact avec le monde extérieur. Avec l’arrivée de l’été à ces activités, vous pouvez ajouter le réservation de transats, parasols et déjeuners dans des centaines de installations de baignade, tous utilisant leApplication de réservation Riva.

Les visites des plages

Fabriquée en Italie et centrée sur les structures locales, l’application donne tout d’abord la possibilité de voir virtuellement les installations de baignade présent sur la carte, analysant des fiches synthétiques présentant un descriptif de l’établissement et des services proposés: de la carte du restaurant à la présence de parking à proximité, en passant par l’accès aux animaux, les éventuels cours ou services de location proposés et bien évidemment les horaires d’ouverture. De cette façon, ceux qui sont en vacances dans un nouvel endroit n’ont pas besoin de passer même une journée à explorer les environs à la recherche de leur plage préférée: en les comparant dans l’application, ils auront déjà une première idée de laquelle préférez parmi l’offre locale.

Réservations

L’aspect le plus intéressant, cependant, est la possibilité de réserver à l’avance les services offerts par les établissements pour la fenêtre horaire souhaitée. Riva Booking n’est pas une simple base de données d’informations, mais s’interface directement avec les établissements, jouant le rôle d’intermédiaire entre eux et les clients potentiels qui souhaitent y séjourner. Les prix apparaissent très clairement dans la liste des services proposés, qu’il s’agisse de transats, de parasols, de gazebos, de matelas, de parking, de déjeuner, de piscine ou de combinaisons associées. Les paiements sont effectués à l’avance et garantissent l’accès à l’installation et l’utilisation des services réservés aux jours indiqués.

L’application comprend actuellement des liens vers un peu moins de 500 établissements balnéaires et peut être téléchargée gratuitement sur les smartphones Android à partir du Google Play Store et sur les iPhones de l’App Store d’Apple, tandis qu’à partir d’un navigateur, elle peut être atteinte à cette adresse.

