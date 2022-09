Cette application vous permet de recevoir des messages sous-marins grâce à un système ingénieux

in

Aqua App est une application gratuite créée par des chercheurs de l’Université de Washington et pour l’utiliser, vous n’avez besoin que d’un boîtier étanche.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications Android de toutes sortes et parmi tous il y en a qui sont vraiment originaux et on pourrait même dire, rare.

Eh bien, dans ce sens, nous venons de découvrir, grâce aux gars de Gizmodo, une nouvelle et curieuse application qui va permet de recevoir des messages sous-marins grâce à un système ingénieux.

Avec Aqua App, vous pouvez discuter pendant la plongée sous-marine

L’application Aqua est une application gratuite qui a été créé par des chercheurs de la Paul G. Allen School of Computer Science and Engineering de l’Université de Washington.

Avec cette application révolutionnaire, vous pouvez communiquer sans fil sous l’eau sur de longues distances et pour l’utiliser vous n’aurez besoin que d’un bon caisson étanche pour votre smartphone.

Cette application utilise des signaux acoustiques pour transmettre des messages à d’autres téléphones Android sur lesquels cette application est installée et le fait via une interface qui vous donne accès à plus de 240 messages prédéfinis, qui correspondent aux signaux manuels de plongée.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que les ondes sonores sous l’eau, tout comme elles se produisent sur terre, peuvent être affectées par certains facteurs tels que le bruit des bateaux et des animaux, le mouvement des vagues et des courants et même les réflexions de la surface de l’eau, du rivage ou du fond de l’océan.

Pour évaluer les conditions sous l’eau, la première chose que fait cette application est d’envoyer un signal rapide appelé préambule à l’appareil récepteur puis analyse le signal reçu avec un algorithme personnalisé qui sélectionner le meilleur débit et les meilleures fréquences pour chaque flux.

Une fois ceci fait, ces paramètres sont envoyés à l’autre appareil afin que la transmission des messages entre les deux puisse être lancée.

Après avoir essayé cette application 15 mètres de profondeurses développeurs ont vérifié que, dans ces conditions, Aqua App peut atteindre une vitesse de transmission de données de 100 bps à 1,8 kbps à une distance de 30 mètresidéal pour envoyer ou recevoir des messages, ou jusqu’à 100 mètres si le débit binaire est réduit à 10-20 bpsqui vous permet d’envoyer des messages d’urgence.

Aqua App est une application open source gratuite qui est disponible en téléchargement via la page du projet sur GitHubmais pour cela, vous devrez savoir comment créer et installer des applications à partir de cette plate-forme.

