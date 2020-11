C’était comme «  embrasser un cendrier  »

Marshall Eriksen et Lily Aldrin étaient les favoris des fans sur Comment j’ai rencontré votre mère. Joué par les acteurs Jason Segel et Buffy contre les vampires vétéran, Alyson Hannigan, ils étaient souvent deux buts sur la populaire émission de télévision qui s’est déroulée de 2005 à 2014. Mais Hannigan n’a jamais attendu avec impatience ses baisers à l’écran avec Segel parce qu’il fumait des cigarettes.

Alyson Hannigan et Jason Segel lors d’une conférence de presse du TCA | Sonja Flemming / CBS via Getty Images

Alyson Hannigan a comparé embrasser Jason Segel à « embrasser un cendrier »

«Je ne supporte pas la fumée de cigarette», a-t-elle déclaré à Digital Spy en 2008. Pour rendre les baisers à l’écran plus agréables, Hannigan a déclaré que Segel ferait souffler une menthe ou un morceau de chewing-gum. Mais, malheureusement, cela n’a rien fait.

«C’est comme embrasser un cendrier et il essaie d’être poli en prenant de la gomme ou de la menthe, mais ça n’aide pas», dit-elle.

Les fans de la série populaire ne le savaient pas cependant. Pour eux, Hannigan et Segel étaient Lilypad et Marshmallow, le couple stable et parfois si mignon-c’est-nauséabond de la série.

Jason Segel et Alyson Hannigan sur Comment j’ai rencontré votre mère | Richard Cartwright / CBS via Getty Images

Ils ont jailli l’un sur l’autre en prenant un verre avec leurs amis Barney Stinson (Neil Patrick Harris), Ted Mosby (Josh Radnor) et Robin Scherbatsky (Cobie Smulders) ou se soutenaient mutuellement dans leur carrière.

Alyson Hannigan a tenté de convaincre Jason Segel d’arrêter de fumer

Quand Hannigan et Segel ont commencé à travailler ensemble sur HIMYM, Segel a encouragé sa co-star à l’aider à se débarrasser de cette habitude. Les deux ont même créé un système où chaque fois que Segel fumait, il devait de l’argent à Hannigan. Mais cela n’a pas fonctionné.

«Quand nous avons commencé le pilote [for the show] il m’a dit: « Arrêtez-moi de fumer, je serai votre meilleur ami ». Nous avons donc fait ce pari où il me devait 10 € à chaque fois qu’il aurait une cigarette. Après le premier jour, il me devait 200 € », a déclaré Hannigan.

Le casting de Comment j’ai rencontré votre mère | Jemal Countess / WireImage

Après cela, Segel a essayé de démissionner sans l’aide d’aucun assistant. Comme Hannigan l’a rappelé, cela a fonctionné pendant un certain temps, mais finalement, Segel a recommencé à fumer.

«Alors il a dit:« Je viens juste d’arrêter »et il a arrêté Cold Turkey pendant environ un an. C’était fantastique mais ensuite… il s’est stressé et il a recommencé à fumer », a-t-elle déclaré.

« How I Met Your Mother » a fait un épisode entier sur le tabagisme

Peut-être inspiré par Segel, HIMYM basé un épisode sur le tabagisme. Comment j’ai rencontré votre mère Saison 5 Épisode 11: «Last Cigarette Ever» a trouvé Marshall reprenant sa vieille habitude de fumer des cigarettes pour mieux se rapporter à son patron.

Finalement, Lily, Ted, Robin et Barney commencent tous à fumer des cigarettes. Après que le patron de Marshall ait eu une crise cardiaque, ils s’engagent tous à y renoncer pour de bon. Le gang accepte d’avoir une dernière cigarette pendant qu’ils regardent le soleil se lever, mais le futur Ted (exprimé par Bob Saget) révèle qu’il a fallu beaucoup plus de temps à tout le monde pour arrêter.

