Cet ordinateur portable Asus TUF A15 équipé de GeForce RTX 2060 coûte 800 €

Aujourd’hui est le jour pour appuyer sur la gâchette de ce nouvel achat d’ordinateur portable de jeu. Best Buy vend l’ordinateur portable de jeu Asus TUF A15 15,6 pouces avec un processeur Ryzen 7 et une GeForce GTX 2060 pour 800 € Supprimez le lien non-produit, bon pour 200 € de réduction sur le PDSF et un excellent prix global pour cet ordinateur portable.

L’Asus TUF A15 dispose d’un écran 15,6 pouces 1080p avec 8 Go de RAM et d’un SSD NVMe de 512 Go pour le stockage embarqué En plongeant plus loin sous le capot, vous trouverez un Ryzen 7 4800H, qui est un processeur Zen 2 avec huit cœurs, 16 threads , une horloge de base de 2,9 GHz et un boost jusqu’à 4,2 GHz.

Les graphiques, quant à eux, sont gérés par un Nvidia GeForce RTX 2060. C’est un joli GPU, et bien que ce ne soit pas le graphique le plus puissant que vous puissiez trouver pour un ordinateur portable, il prend en charge de nouvelles fonctionnalités telles que le traçage de rayons en temps réel pour des visuels améliorés et DirectX 12 Fonctionnalités ultimes telles que l’ombrage à taux variable. En bref, ce GPU ne devrait avoir aucun mal à alimenter votre habitude de jeu pour les années à venir.

L’ordinateur portable dispose également de haut-parleurs DTS intégrés, d’une sortie HDMI pour les moments où vous avez besoin d’un écran plus grand et d’une connexion Wi-Fi 802.11ac. C’est un excellent ordinateur portable pour le prix et en plus de tout le reste, vous obtenez un mois gratuit de Xbox Game Pass pour PC.

[Today’s deal: 15.6-inch Asus TUF A15 gaming laptop for €800 at Best BuyRemove non-product link]

