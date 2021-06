Cet oiseau a une boussole dans les yeux : ils découvrent les effets quantiques qui permettent aux oiseaux migrateurs de « voir » les champs magnétiques de la Terre

De nombreux animaux migrateurs ont les champs magnétiques de la Terre tatoués sur leur peau, incrusté dans les os, greffé dans les muscles et les tendons. Cela a longtemps été perçu par la sagesse populaire : il n’y a pas d’autre moyen d’expliquer comment il est possible que de minuscules animaux soient capables de parcourir des milliers de kilomètres sans être désorientés en cours de route.

Ou plutôt, « il n’y avait » pas d’autre moyen de l’expliquer. Des hypothèses plus intéressantes ont été proposées ces dernières années, bien sûr. Les plus prometteuses nous parlent de protéines photosensibles (les « cryptochromes ») ; c’est-à-dire que où étaient vraiment ces « boussoles organiques » qui nous émerveillent depuis des siècles était dans les yeux. Le problème est que jusqu’à présent, nous ne savions pas très bien à quoi ressemblaient ces protéines spécifiques et quelles propriétés physiques soutenaient ces machines.

Effets quantiques dans le fond des yeux

Peter Hore et son équipe de l’Université d’Oxford ont étudié en détail le cryptochrome 4 (CRY4), une protéine exprimée dans les cellules visuelles des rouges-gorges européens. Ce faisant, ils ont découvert que ladite protéine avait des propriétés magnétiques qui pourraient agir comme des boussoles magnétiques dépendante de la lumière. Cela semble aussi compliqué que cela puisse paraître.

A tel point qu’elle relate des effets quantiques très intéressants. Pour cette raison, ‘Nature’ consacre aujourd’hui une étude dans laquelle elle explique comment ce mécanisme permet une réaction chimique qui, à travers certains effets optiques, amplifie les signaux magnétiques et pourrait articuler un système magnétique suffisamment précis pour permettre les migrations de robin.

Et pas seulement cela, ils ont découvert que le CRY4 est plus sensible aux champs magnétiques chez ces types d’oiseaux migrateurs que chez les poulets. ou des pigeons non migrateurs. Quelque chose qui, en l’absence de meilleures preuves, soutient la thèse selon laquelle ces protéines sont importantes d’un point de vue évolutif.

Car, en effet, nous avons besoin de meilleures preuves. Spécifiquement, nous devons voir directement comment la protéine fonctionne dans les yeux de ces types d’oiseaux. Autrement dit, nous avons découvert une pièce : nous avons besoin de savoir comment elle s’engage dans le mécanisme complet. Et le découvrir sera très intéressant car cela nous permettra de faire avancer nos connaissances sur ce que la bio-ingénierie est capable de réaliser.

Image | Alfred Kenneally