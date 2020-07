Cet eVTOL est un avion électrique capable de décoller et d’atterrir verticalement, et il est démontré en vidéo

De nombreuses entreprises sont promettant le taxi volant du futur et rares sont ceux qui ont réussi à faire avancer un produit au-delà du rend. Normalement, il s’agit d’un VTOL (atterrissage à décollage vertical), qui sont ces véhicules aériens capables de décoller et d’atterrir verticalement. Bien que cela apporte des avantages, lorsqu’il s’agit de voyager, les inconvénients sont plus importants qu’un avion ordinaire. Dufour Aerospace propose de profiter à la fois des hélices et des ailes.





Hélicoptère et avion en même temps

Dufour Aerospace est une entreprise suisse qui développe son propre VTOL électrique. Le moyen est que le véhicule peut décoller et atterrir en position verticale il peut donc être utilisé dans des environnements urbains ou dans des endroits sans piste d’atterrissage spacieuse. Quant au vol, les ailes pouvant être inclinées, elles sont placées en mode paysage pour être plus efficaces et plus rapides en navigation.

La société suisse n’a pas inventé la roue ici (ou la avion à aile inclinable pour être exact), cette idée de faire tourner les ailes d’une position verticale à une position horizontale et vice versa est utilisée depuis longtemps et permet d’améliorer l’aérodynamique des aéronefs. Désormais, il est l’un des premiers à le faire dans un véhicule électrique et parvient à le faire voler.

Dans la vidéo publiée par Dufour Aerospace, nous pouvons voir comment son eVTOL décolle de l’herbe et une fois qu’il atteint une hauteur suffisante, il fait tourner ses ailes et ses hélices pour propulser l’air de l’avant vers l’arrière (vol de croisière) plutôt que de haut en bas (vol stationnaire). De cette façon, l’avion prend de la vitesse et navigue plus confortablement, consommant moins d’énergie. Une fois qu’il doit atterrir, il revient en position verticale pour les ailes et les hélices, ce qui lui permet d’atterrir sur une surface de quelques mètres seulement.

Le constructeur commente qu’il a déjà effectué un total de 550 vols d’essai avec le prototype d’essai dans toutes sortes de conditions pour démontrer la stabilité de l’avion. Ils affirment surtout s’être concentrés sur la passer du vol stationnaire à la croisière et vice versa.

Dufour voit ce type d’eVTOL en particulier Utile pour les missions de sauvetage ou les voyages rapides d’un endroit à un autre où les avions normaux ne peuvent pas atteindre et les distances sont trop longues pour un hélicoptère traditionnel.

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup de détails sur l’avion final et ses spécifications. Bien que le prototype qu’ils ont piloté soit une version initiale, ils travaillent déjà sur le deuxième modèle de conception, dont il y a aussi une vidéo bien que cette fois basée sur rend Par ordinateur:

En dehors du Dufour Aerospace eVTOL autres véhicules aériens similaires que nous avons vu, c’est par exemple celui d’UPS, qui cherche à l’utiliser essentiellement pour la logistique. Ce qui semble être plus avancé à cet égard, c’est Airbus avec son modèle qui décolle et atterrit également verticalement et est assez grand pour transporter des personnes.

