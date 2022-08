Cet automne, The Rumble Fish 2 sortira sur PlayStation 5, Xbox One, Switch et PC

Le jeu de combat Rumble Fish 2 2D a été publié par 3goo, qui l’a révélé pour la première fois il y a quelques semaines.

Cet hiver, le jeu sera disponible sur toutes les plateformes pour PS5, PS4, Nintendo Changer, Xbox Série X|S, Xbox One et PC. Cependant, aucune date précise de sortie n’a encore été rendue publique.

Rumble Fish 2 n’a pas été officiellement lancé sur consoles jusqu’à sa sortie dans les arcades japonaises en 2005. Depuis lors, il a développé un culte parmi les amateurs de jeux de combat.

Grâce à SMA (Fluid Model Animation), le jeu est réputé pour ses graphismes fluides de films d’animation. Cette série est bien connue au Japon mais moins connue en Occident car elle n’a jamais été officiellement publiée pour les arcades d’Europe ou d’Amérique du Nord.

Un format d’image 16: 9, un gameplay en ligne, un nouveau mode d’instruction et un code réseau Rollback ne sont que quelques-unes des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités que ce nouveau port devra suivre avec son temps.

Il existe également un mode galerie où vous pouvez voir les illustrations, la musique, les informations sur les coulisses et d’autres choses. Vous pouvez modifier le comportement de l’IA pour explorer vos personnages en mode tutoriel.

Bien que les menus et les sous-titres ne soient disponibles qu’en anglais, ils seront également disponibles en chinois (simplifié et traditionnel), espagnol, portugais, italien, allemand, français et coréen.

L’audio sera uniquement en japonais. Notre objectif chez 3goo était de développer ce jeu très apprécié en l’apportant aux plates-formes de console et en introduisant d’excellentes fonctionnalités que le jeu a à offrir aux joueurs de console, comme le mode PvP en ligne et un endroit pour apprendre correctement les combos.

Nous attendons avec impatience la sortie du jeu et attendons avec impatience qu’il soit disponible sur consoles. Restez à l’écoute pour quelques autres surprises excitantes que nous vous ferons avant la sortie, et nous espérons également que les amateurs de franchise en seront ravis.