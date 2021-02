Cet appareil permet aux employés d’accéder physiquement au bureau et de se connecter à leur ordinateur

Un seul appareil pour ouvrir toutes les portes, physiques et numériques. Mais seulement à qui l’entreprise décide, bien sûr. C’est la proposition que vient de lancer la société allemande de sécurité technologique G + D (Giesecke + Devrient), une sorte de Clé passe-partout carrée, de la taille d’un porte-clés et avec un lecteur d’empreintes digitales Avec lequel les employés peuvent passer tous les contrôles, de la porte de l’organisation à leur boîte de réception, sans utiliser un seul mot de passe.

Son fonctionnement est simple. Chaque fois que l’employé doit passer le contrôle d’une zone réglementée ou déverrouiller un appareil, Vous placerez votre doigt sur le lecteur d’empreintes digitales et, si vous avez la permission de l’entreprise pour y accéder, le système vous laissera entrer. Ceci est possible grâce au fait que cet appareil, appelé StarSign, intègre plusieurs systèmes de communication externes, tels que NFC, USB ou Bluetooth, entre autres, qui lui permettent d’envoyer des informations à différents équipements, des ordinateurs et tablettes aux serrures intelligentes.

L’utilisation d’un système d’identification biométrique (l’empreinte digitale) rend cet appareil également sûr en cas de vol ou de perte, car la personne ne pourra accéder aux installations ou équipements de l’entreprise que si son empreinte digitale est enregistrée dans la base de données de l’entreprise.

Un plus grand confort

Le fabricant allemand affirme que l’utilisation de cet outil rendra les contrôles d’accès plus agile, confortable et sûr.

«Les entreprises et leurs employés recherchent des solutions pour authentification sécurisée et fonctionnelle qui éliminent le besoin de mots de passe et peuvent être utilisés pour diverses applications. Le porte-clés électronique StarSign a été conçu pour répondre à ce besoin avec le plus haut niveau de sécurité », déclare Ferdinand Buriánek, directeur de G + D, dans la déclaration de présentation de ce produit.

De plus, cet appareil peut également être utilisé pour effectuer des paiements électroniques avec un système similaire au paiement sans contact qui se fait avec des cartes ou depuis le mobile. Son logiciel permet la création, l’activation et la désactivation de cartes virtuelles qui permettront le décaissement en lisant l’empreinte digitale de l’utilisateur.