C’est un succès! Toyota GR Yaris a vendu plus de 300 000 unités… chez Gran Turismo

Au moment où les premières unités commencent à peine à être livrées au Portugal, la nouvelle trappe chaude de Toyota, la GR Yaris, est déjà un succès commercial annoncé. Surtout dans quel est le monde des jeux vidéo!

Avec une forte demande sur les marchés où il est déjà en vente, la vérité est que la dernière hot-hatch de Toyota, la petite GR Yaris, a encore plus de succès dans le monde numérique. Plus précisément, dans l’un des jeux vidéo de conduite les plus connus au monde, Gran Turismo Sport.

Selon les rapports sur le site Web de GTPlanet, les chiffres fournis par Sony, responsable de la commercialisation du jeu en question, au plus grand constructeur automobile mondial, révèlent que la communauté des joueurs de Gran Turismo Sport a déjà acheté 310 000 unités de GR Yaris, pour «conduire» dans son Console PS4. C’est-à-dire, malgré le fait que la petite voiture de sport n’est disponible dans le jeu que depuis le mois dernier.

Cependant, en plus d’être disponible dans Gran Turismo Sport, la Toyota GR Yaris est également disponible dans la neuf génération du jeu vidéo WRC, qui peut être joué sur Playstation 4 et Playstation 5, Xbox One et Xbox Series X / S, et via Microsoft Windows.

Toujours selon Toyota, en plus de la GR Yaris, près de 1,8 million d’unités de la GR Supra en 2019 et 2020 ont également été déchargées dans Gran Turismo Sport.

Concernant la petite trappe chaude elle-même, que nous devrions commencer à voir circuler à partir de janvier sur nos routes, il est important de rappeler que la base dispose d’un trois cylindres turbo de 1,6 litre développant 261 ch et 360 Nm, en standard, avec manuel six vitesses.

Annonçant un poids de seulement 1280 kg, en plus de la transmission intégrale, d’un nouveau système de suspension et de freinage importé du sport, la Toyota GR Yaris peut accélérer de 0 à 100 km / h en moins de 5,5 secondes, ainsi comment atteindre la vitesse maximale annoncée de 230 km / h.

Déjà disponible à la commande sur le marché national, la GR Yaris a des prix à partir de 42 090 euros.

