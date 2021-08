C’est officiel : les matchs de Messi au PSG sont visibles sur Star +

G-star RAW Hommes Jean Grip 3D Relaxed Tapered Bleu moyen

G-Star RAW Jeans Des finitions du chino de travail français authentique du début du 20e siècle ont inspiré la conception de ce jean Grip 3D, des détails visibles au niveau des poches en biais du devant et de la triple surpiqûre de renforcement. Par contre, c'est une coupe fuselée décontractée qui a été choisie en référence à la culture du skate des années 90. L'effet 3D à la couture de l'intérieur du genou et sur le pli extérieur du genou renforcent la construction ergonomique. Taille mi-haute,Ample au niveau des cuisses, il se rétrécit vers les chevilles,Construction 5 poches, poches du devant renforcées par des rivets,Poches arrière carrées à fond renforcé,Braguette à boutons,Étiquette G-Star RAW en cuir de vachette à l'arrière de la taille En février 2018, G-Star RAW fut la première marque au monde à mettre sur le marché la matière denim Cradle to Cradle Certified™ de niveau Or sous l'appellation Kir denim Organic. Cette saison, G-Star RAW lance son sergé Kir brisé et bio. Une construction en sergé brisé 3 x 1 en 100 % coton bio offrant un toucher doux. Teintée dans un indigo trempé 8 fois et aux nuances légèrement vertes, dérivé du processus de teinture indigo le plus propre au monde que nous avons élaboré en partenariat avec DyStar® et Artistic Milliners en 2017. Développé à l'aide de notre procédé de teinture indigo RFTPi-Raw for the Planet Indigo le plus propre au monde, formulé en partenariat avec DyStar®, G-Star RAW et Artistic Milliners.,Raw for the Planet Indigo utilise 15 % d'indigo en moins, 70 % de produits chimiques en moins, aucun sel et aucun sous-produit salé au cours du processus de teinture et de réduction.,100 % Coton Bio,Fibres de coton bio sans pesticide toxique ni engrais chimique. L'utilisation de coton bio nous permet d'économiser jusqu'à 60 % d'eau.,Denim mi-épais de 11,5 oz, construction en sergé brisé 3 x 1,La Cradle to Cradle Certification™ est la seule certification au monde conçue pour l'économie circulaire. C'est également la plus stricte, car elle nécessite des niveaux inégalés de transparence sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.