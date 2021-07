C’est le projet le plus important pour l’avenir du MCU selon Tom Hiddleston

La série de Loki sur le service de diffusion en continu Disney+ vient de se terminer, sans annoncer au préalable qu’il reviendra pour une deuxième saison, nous aurons donc plus du méchant préféré des fans dans le Univers cinématographique Marvel. On sait peu de choses sur ses apparitions à venir, mais Tom Hiddleston a clairement indiqué quelle production sera la plus importante pour ce qui est à venir. Regardez ce qu’il a dit !

L’épisode 6 de l’émission mettant en vedette le frère de Thor a laissé d’énormes réactions chez les fans pour avoir montré le libérer le multivers dans le MCU. Cela implique qu’il sera directement lié à d’autres projets de la franchise, tels que Docteur Strange dans le multivers de la folie Oui Spider-Man : Pas de chemin à la maison, mais la vérité est que la fin du chapitre affectera d’autres contenus importants.

On parle de Et qu’est-ce qui se passerait si …?, série animée qui arrivera sur la plateforme de la société Mickey Mouse le 11 août. Voici leur synopsis officiel : « Et si…? Est-ce une prochaine série Web d’animation d’anthologie américaine créée pour Disney +, basée sur la série Marvel Comics du même nom. Elle explorera ce qui se passerait si les principaux moments des films Marvel Cinematic Universe devaient se produire dans un sens. différent « .

Qui ne doute pas de l’importance qu’il aura dans l’avenir de merveille c’est Tom Hiddleston. Dans sa présentation en L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon déclaré: « Je suis intrigué parce que je ne l’ai pas vu dans son intégralité. Et je sais qu’ils ont le monde de l’univers Marvel pour donner la parole à leurs personnages … Et cela va jeter les bases de beaucoup de choses dans le MCU. ».







La série de Loki Il nous a fallu connaître une nouvelle étape dans la franchise, où il existe des variantes de chacun des personnages dans des univers différents. C’est pour ça que Et qu’est-ce qui se passerait si …? se connectera directement, nous emmenant dans des histoires qui n’appartiennent pas à la continuité conventionnelle et nous verrons des croisements inédits pour les téléspectateurs.