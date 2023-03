C’est le personnage DC que Nicolas Cage veut jouer et ce n’est pas Superman

in

Bandes dessinées DC

Nicolas Cage a toujours été attaché à DC Comics car il jouait presque Superman à l’époque. L’acteur révèle quel héros de la marque il aimerait incarner !

©GettyNicolas Cage

Nicolas Cage a donné vie à Ghost Rider dans deux films de merveille en dehors du MCU en même temps qu’il y a des années, il était lié à un projet de Tim Burton pour personnifier Superman dans un film de ce cinéaste à succès qui ne s’est jamais concrétisé. Les années ont passé et maintenant la carrière de l’acteur est de retour à un point culminant grâce à des titres comme Le poids du talent et Renfield.

répondre aux questions en Reddit l’acteur a laissé une réponse surprenante aux followers de Bandes dessinées DC quand il a assuré quel est le caractère de cette marque qu’il aimerait interpréter, probablement, dans le nouveau Univers DC dirigé par James Gunn et Peter Safran. C’est à propos de Superman ? Non! On dirait les jours de l’obsession Nicolas Cage pour être Kal-El sur grand écran, ils sont déjà passés.

Quel personnage de DC Nic Cage veut-il être ?

L’interprète a mentionné El Spectro : « Jim Corrigan, l’Epouvanteur. Ça serait amusant. Mais il est difficile à obtenir car il est pratiquement invincible, il n’a aucune faiblesse. Vous avez besoin de personnages qui ont une kryptonite, qui ont des défauts, donc ils ne sont pas imbattables. Mais ce serait amusant. »a commenté l’acteur face-à-face laissant ceux qui ont lu cette réponse surpris.

Le Spectre a été créé en 1940 par Jerry Siegel, curieusement l’un des artistes qui ont créé Superman ; L’identité humaine de ce personnage est celle de Jim Corrigan, un policier assassiné par un groupe de membres de gangs qui, face à la nécessité d’agir contre le mal, devient le destinataire du Spectre, l’esprit de vengeance de Dieu lui-même. Il a déjà eu deux adaptations en direct : Emmet J. Scanlan lui a donné vie dans la série Constantin et Stephen Lobo ont fait de même dans l’événement Crisis on Infinite Earths du flèche vers l’arrière.

Il peut Nicolas Cage prêter le corps au Spectre ? Jusqu’à présent, il n’y a pas de nouvelles de ce personnage dans le nouveau Univers DC du cinéma et de la télévision mené par James Gunn et Peter Safran, c’est pourquoi il y aura des nouvelles de nombreux castings des personnages de la marque dans les années à venir et l’acteur de quitter Las Vegas vous pouvez être l’un des élus dans ce contexte.

