C’est le moment idéal pour regarder Star Wars Rebels

The Mandalorian la saison 2 est terminée. La guerre des clones a terminé sa course. La saga Skywalker est terminée et nous n’avons pas de nouveau Guerres des étoiles des films à venir depuis au moins deux ans. Cela peut laisser certains ventilateurs avec un trou qui doit être rempli. De nombreux livres, bandes dessinées, jeux vidéo et autres éléments multimédias se déroulent dans une galaxie lointaine, très lointaine qui peuvent aider à combler ce vide. Mais, pour ceux qui n’ont jamais vu Rebelles de Star Wars, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour regarder la série animée.

Rebelles de Star Wars a fait ses débuts, assez discrètement, en 2014 sur Disney XD comme l’un des premiers grands projets de la franchise après l’achat de Lucasfilm par Disney en 2012. L’émission était dirigée par Dave Filoni, avec Simon Kinberg et Carrie Beck. Filoni s’était déjà fait connaître auprès de nombreux fans comme l’homme derrière La guerre des clones, qui avait fourni beaucoup de Guerres des étoiles raconter des histoires à une époque où il ne se passait pas grand-chose d’autre. Cette fois, Filoni et son équipe ont choisi de s’attaquer à une nouvelle histoire, à l’aube de la rébellion avant les événements de la trilogie originale, avec une toute nouvelle distribution de personnages.

Se déroulant cinq ans avant les événements de Un nouvel espoir, la série voit l’Empire galactique continuer à resserrer son emprise sur les habitants de la galaxie. Il se concentre sur l’équipage en lambeaux du vaisseau spatial Ghost qui a commencé comme de simples perturbateurs de l’Empire, mais qui finit par fournir l’étincelle qui enflamme la rébellion. L’équipage se compose d’Ezra Bridger, un jeune orphelin fort de la Force, ainsi que de l’ancien padawan Jedi Kanan Jarrus, du capitaine Hera Syndulla, de la guerrière Mandalorian Sabine Wren, du puissant Zeb du Lasat et d’un droïde turbulent nommé Chopper.

Pendant quatre saisons, nous suivons l’équipage Ghost alors qu’il affronte l’Empire dans une série d’aventures à travers la galaxie. Comme ce fut le cas avec The Clone Wars après avoir trouvé son pied, Rebelles a réussi à contribuer énormément à Guerres des étoiles lore et a été une excellente source de narration au sein de la franchise. Ce n’était pas simplement un spectacle destiné aux enfants. Bien qu’il puisse être vrai à un certain niveau que l’émission a été conçue pour les jeunes téléspectateurs, Rebelles est venu incarner une grande partie de ce Guerres des étoiles peut être à son meilleur. Certes, tous les 75 épisodes ne sont pas un coup de circuit. Il y a quelques puants dans le groupe. Mais le taux de réussite est impressionnant et les grands épisodes représentent certains des meilleurs Guerres des étoiles de l’ère Disney. Période.

C’est l’émission qui a réintroduit le Grand Amiral Thrawn dans le canon actuel. Thrawn était un méchant bien-aimé présenté dans la trilogie de romans de l’auteur Timothy Zahn, Heir to the Empire. Il a servi d’adversaire à l’équipage Ghost dans les saisons 3 et 4 de Rebelles. Ce spectacle nous a donné des moments vraiment incroyables avec Dark Vador qui pourraient sans doute faire face à cette finale épique à Rogue One. Nous obtenons plus de Dark Maul, y compris un gros moment que les gens attendaient depuis des années. Le spectacle enrichit profondément notre connaissance des Jedi et de la Force. C’est un trésor pour ceux qui aiment cet univers.

Mais il ne s’agit pas seulement d’explorer davantage ce que nous savons. Les personnages sont en partie ce qui rend le spectacle si efficace. Ces nouveaux personnages sont riches, bien développés et s’intègrent parfaitement dans la franchise. Tout comme Ahsoka, qui a été introduit dans La guerre des clones et est devenu un véritable favori des fans, les goûts d’Ezra, Kanan et le reste de l’équipe Ghost sont des personnages vraiment exceptionnels. Pas seulement limité à l’animation non plus. Ce sont des personnages qui pourraient se présenter sur n’importe quel support en tant que représentations fortes de ce que les gens aiment Guerres des étoiles univers. Dave Filoni a prouvé à maintes reprises qu’il comprenait Guerres des étoiles extrêmement bien et cela se voit avec l’ensemble de base dans Rebelles.

Mais pour aller plus précisément au point, maintenant est le moment idéal pour que les fans s’imprègnent de ce Rebelles a à offrir en grande partie à cause de ce qui se passe dans le pipeline. The Mandalorian la saison 2, parfois, a presque joué comme un Rebelles série suite. Il reprend avec la quête d’Ahsoka Tano du spectacle. Nous obtenons un nom de Thrawn. Nous en avons appris davantage sur le Darksaber. Et les aventures de Mando et Baby Yoda ont mis en place des fils d’intrigue qui seront sûrement explorés dans des émissions comme Ahsoka et Ranger de la Nouvelle République et se connectera probablement à Rebelles. Ceux qui ont apprécié The Mandalorian jusqu’à présent, peut-être ne pas se rendre compte à quel point il doit à cette série animée bien-aimée.

Disney a pris une décision assez audacieuse après avoir acheté Lucasfilm en 2012. Le Guerres des étoiles canon était devenu assez désordonné. Plutôt que d’essayer de lutter contre tout ce qui existait, le studio a choisi de réinitialiser le canon, désignant ainsi tout dans l’univers élargi (à l’exception de La guerre des clones) produit avant l’acquisition en tant que contes « Legends ». Non seulement cela a enlevé beaucoup de traditions bien-aimées à la franchise, mais cela a cimenté l’idée que tout ce qui va de l’avant, bandes dessinées, livres, jeux, films, émissions, serait connecté. Tout cela compterait. C’est beaucoup à gérer. Et, de plus, cela met beaucoup de pression sur ces histoires car elles comptent toutes. Si la balle tombe, dans une certaine mesure, cela affecte tout le reste.

Avec Rebelles de Star Wars, Dave Filoni et la nouvelle ère de Lucasfilm ont prouvé ce que cela pouvait signifier à son meilleur. Une chance de revisiter le passé avec des personnages comme Thrawn et de présenter ce passé aux fans modernes. Une chance d’examiner une grande partie de ce que nous aimons déjà avec des personnages comme Vader et Maul d’une nouvelle manière. Une chance d’explorer la galaxie avec des visages frais tels qu’Ezra et Kanan, apportant un nouvel éclairage et offrant des perspectives uniques. Une chance de prouver que ces histoires peuvent non seulement fonctionner, mais aussi incroyablement bien à la télévision, ouvrant finalement la voie à des émissions comme The Mandalorian. C’est une mine d’or pour les fans qui n’ont pas encore exploité ce bien particulier. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour s’imprégner des richesses que le spectacle a à offrir. Rebelles de Star Wars est en streaming maintenant sur le service de streaming Disney +.

