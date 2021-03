C’est le design du POCO X3 Pro, le nouveau haut de gamme bon marché de Xiaomi

Le nouveau POCO X3 Pro ressemblera beaucoup au POCO X3 actuel. Ces images confirment votre conception dans son intégralité.

Nous savons déjà comment sera le nouveau mobile haut de gamme bon marché que Xiaomi va présenter la semaine prochaine par la main de l’une de ses sous-marques les plus réussies, PEU. Il s’agit de POCO X3 Pro, le renouvellement de l’actuel POCO F2 Pro, qui depuis 2020 occupe la première place du catalogue de la firme grâce à des spécifications haut de gamme et à un prix réduit.

Le POCO X3 Pro sera présenté le 22 mars prochain, mais avec une semaine avant son lancement, le célèbre leaker d’origine indienne Ishan Awargal a partagé le premières images officielles de l’appareil, révélant toute sa conception.

LE POCO X3 Pro est filtré avec une apparence similaire au POCO X3

Les images partagées par le leaker indiquent clairement que Xiaomi a décidé de maintenir une esthétique qui suit les lignes de l’actuel POCO X3. C’est un arrière où dominent les courbes latérales, et où nous trouvons un grand module de caméra circulaire, composé d’un total de quatre capteurs et un flash LED.

Sur la base des photos, on voit que l’appareil arriverait en plusieurs couleurs différentes, y compris le bleu, le gris et un violet avec une finition dégradée. Tous ont également le Sérigraphie POCO dans la moitié inférieure, de la même manière que cela s’est déjà produit avec les modèles précédents de la marque. Nous pouvons également confirmer l’existence d’un lecteur d’empreintes digitales latéral.

Un autre détail que nous pouvons extraire de l’image – bien qu’il ne soit pas confirmé – est le utilisation de plastique pour façonner le châssis du terminal, parce que nous voyons à quel point ses côtés manquent de lignes d’antenne, et par conséquent, nous rejetons l’utilisation d’aluminium ou de tout autre matériau métallique à cet effet.

Du POCO X3 Pro, nous savons qu’il montera un processeur Qualcomm Snapdragon 860, une version réduite du Snapdragon 870 5G. Il sera accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et d’un stockage interne de 128 ou 256 Go. Pour l’instant, le prix du POCO X3 Pro C’est l’un des rares détails que nous devons encore connaître.

