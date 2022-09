C’est la série la plus surestimée sur HBO MAX

in

hbo max

La plateforme de streaming HBO a des titres incroyables dans son catalogue tels que Les Sopranos Oui Six pieds sous terreet d’autres qui ne sont pas si bons.

HBO il est synonyme de qualité et cela ne peut être contesté. Il lui a dit à plusieurs reprises, mais plusieurs des productions qui sortent du studio qui appartient aujourd’hui à Découverte de Warner Bros. ils ont un minimum d’attentes toujours satisfaites : ils sont réalisés avec une grande technicité et leurs histoires sont pour le moins captivantes. Voici des fictions comme Les Sopranos, Six pieds sous terre Soit Jeu des trônespour ne citer que quelques cas.

De la fusion de Warner Bros. avant l’apparition de Découverte a créé une plate-forme appelée hbo max. Avec ce service diffusion ont commencé à être disponibles non seulement les titres de HBO mais le catalogue s’est également étoffé avec la création de contenus originaux pour la plateforme. Cette année, par exemple, on peut citer « María Marta : le crime de patrie » ou le grand Le Lotus Blanc de 2021.

Il arrive que l’apparition de hbo max n’impliquait pas que ce label de qualité mentionné dans le cadre de HBO était nécessairement présent dans ses productions. Bien que nous parlions de Le Lotus Blancqui était un joyau de la pandémie, il existe d’autres titres un peu plus controversés et qui ne décollent pas comme prévu, comme La femme du voyageur temporel qui n’a pas survécu à un deuxième versement. Mais lequel est le pire de tous ?

+La série la plus surestimée sur HBO Max

Pour parler de la série la plus surestimée de hbo max Il faut remonter jusqu’au début de cette année, lorsque les épisodes d’une série tant attendue de super-héros ont commencé à apparaître : pacificateur. Créé par James Gunnavait les mêmes vices que son film la brigade des suicidesqui pour beaucoup était un pas en avant par rapport au film précédent de David Hiermais qu’il était loin d’avoir les succès que l’on pouvait mettre en lumière dans les films de James Gunn dans le Univers cinématographique Marvel, gardiens de la Galaxie.

Malgré le charisme de Jean Cena donner vie à pacificateur, la série a un humour un peu enfantin, sexiste et répétitif, qui ne devient ennuyeux que dans son premier épisode. La mission/aventure qui anime l’histoire semblait avoir une grande complexité qui la rendait attirante mais qui finit par se dégonfler vers la fin. Cependant, cette production a réussi à gagner l’approbation générale des critiques, avec 94% d’approbation en Tomates pourries. Ça vous a plu ?

