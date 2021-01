C’est la raison pour laquelle Elon Musk détruit régulièrement ses smartphones

En règle générale, quand on acquiert un smartphone, c’est avec l’intention qu’il puisse durer quelques années. S’il est vrai que de nombreux amateurs de technologie ont tendance à changer de smartphone de temps en temps, en règle générale en vendant leur ancien appareil à un bon prix, il y a des utilisateurs assez spéciaux qui ont d’autres façons plus radicales de changer de smartphone.

Elon Musk est l’un d’entre eux. Co-fondateur de PayPal ou de Tesla Motors entre autres, grâce à Business Insider nous avons appris que le célèbre entrepreneur change régulièrement de téléphone portable. La vérité est que ce n’est pas quelque chose d’étrange, vous ne serez pas la première personne à acquérir régulièrement de nombreux téléphones, le plus drôle, c’est qu’il le fait d’une manière très particulière.

Au lieu de vendre ou même de donner votre ancien téléphone à une personne que vous connaissez ou à un proche, le bon vieux Elon préfère le détruire ne pas laisser la preuve de son existence.

Très jaloux de sa vie privée: Elon Musk préfère détruire ses téléphones de temps en temps

Selon un employé de SpaceX, une entreprise dont le fondateur est Musk, l’homme d’affaires change régulièrement d’appareil mobile pour des raisons de sécurité et pour protéger ses informations confidentielles. Bien que parfois ces appareils soient simplement effacés et enregistrés, la plupart du temps, ils sont complètement détruits.

Elon Musk ne veut pas que quelque chose dans sa vie privée ou professionnelle tombe entre de mauvaises mains -Comme c’est arrivé au bon Andy Rubin et au scandale sexuel qui l’a éclaboussé-. Vous ne voulez pas non plus de tout type d’informations sur lesquelles vous pouvez travailler, vous préférez donc vous étouffer dans l’œuf avec vos anciens téléphones et les transformer en appareils totalement inutiles.

Bien qu’il puisse sembler qu’Elon Musk se comporte comme un paranoïaque, la vérité est qu’une personne de son importance et avec les informations qu’elle gère ne peut pas se comporter comme n’importe quel autre utilisateur. Apparemment, pour Elon, toute mesure de protection semble petite. Ce que nous ne savons pas, ce sont les téléphones qu’il a cassés jusqu’à présent. Sera-ce des iPhones ou des téléphones Android? Pas cher ou cher?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂