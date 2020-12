C’est la plus petite Nintendo 64 au monde, avec ses composants d’origine réduits au minimum d’expression

Même si Nintendo ne l’aime pas trop, il y a toujours des fans qui se mettent au travail pour créer des versions améliorées de leurs anciennes consoles en profitant des avancées technologiques. Le moddeur et youtubeur GmanModz nous en donne le dernier exemple avec une version de la Nintendo 64 qui tient littéralement dans nos poches.

Il n’y a pas de couche d’émulation dans ce projet: ce que nous voyons ici est le résultat de la mise au rebut d’une Nintendo 64 originale, couper votre carte mère avec tous les composants de base et les intégrer dans un appareil beaucoup plus petit. A tel point que sa taille est pratiquement la même que celle des cartouches de la console. Des cartouches qui fonctionnent sans problème car elles pensent fonctionner sur la console d’origine, bien sûr.

Une « Nintendo 64 mini » de la taille de vos cartouches

L’écran choisi pour cette modification a une taille de 3,5 pouces et une résolution de 320×240, et en raison de la taille elle-même, les cartouches qui sont placées sont clairement visibles au dos. Un petit haut-parleur et une prise casque sont également intégrés.

La nourriture le fournit une batterie qui dure une heure et demie d’autonomie. C’est le prix pour réduire autant la taille de la console, bien qu’elle puisse être chargée pendant que nous jouons avec avec un chargeur 12V. Une grande optimisation énergétique, étant donné que la console d’origine avait une alimentation « desktop » et une prise de courant.

Cela pourrait peut-être être une inspiration pour Nintendo, après le lancement de la NES mini et de la SNES Mini, pour lancer un «N64 mini». Bien sûr, les nostalgiques de cette console n’hésiteraient pas à acheter quelque chose comme ça.