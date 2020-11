C’est la chanson la plus difficile à chanter sur “BE” selon le V de BTS

Dans une nouvelle interview pour Magazine Weverse, BTSde V a révélé la chanson la plus difficile à chanter sur le nouvel album du groupe, ÊTRE.

En discutant de ce qu’il ressentait en enregistrant des chansons écrites par ses collègues, V a révélé que certaines des chansons sur ÊTRE étaient difficiles à chanter. J-HopePar exemple, «Mal-aise» auto-composé était «stylistiquement”Différent de ce à quoi V est habitué, il lui a donc fallu beaucoup de temps pour se familiariser avec. Cependant, aucune comparée à la difficulté d’une chanson en particulier: «Fly to My Room».

Co-écrit par RM, Suga, et J-Hope, la chanson de l’unité «Fly to My Room» a immédiatement attiré l’attention des ARMYs avec ses paroles touchantes et ses voix incroyables de V et Jimin. Cela dit, ces voix n’ont pas été faciles pour V. Le chanteur a révélé que tout allait bien au début— »jusqu’à ce que Jimin saute«.

«Fly to My Room» était ma chanson préférée, mais c’était aussi la plus difficile à chanter. – V

Lorsque V a entendu pour la première fois la démo de “Fly to My Room”, il a expliqué que c’était dans le “clé parfaite»Pour lui de chanter. Convaincu que cela sonnerait bien, il pensa qu’il devrait certainement être l’un des chanteurs de la chanson. Mais ensuite, Jimin a dit à V qu’il voulait aussi participer.

Au début, V était ravi de chanter avec son ami proche. Cependant, tout a rapidement changé lorsque l’implication de Jimin a poussé la chanson à Trois clés en hauteur! La chanson a fini si haut que V s’est retrouvé à demander: “Hé, quel est le problème? Dois-je simplement abandonner?«.

J’ai dit: «Super, faisons-le ensemble.» Il s’avère que nous avons monté trois clés. – V

Heureusement, V était un bon sport et a décidé de faire de son mieux. Bien qu’il ait plaisanté en disant qu’il “pensée [he] voudrait mourir“En essayant les notes aiguës, il a fini par être”une fin heureuse”Quand la chanson est sortie parfaite.

L’intervieweur a souligné que les notes aiguës étaient vraiment impressionnantes et donnaient de la clarté à la chanson, mais cela n’a pas empêché V de déplorer à quel point c’était difficile. De plus, il a noté que le refrain est “vraiment long“, Ce qui signifie qu’il devait chanter un lot. Bien sûr, malgré la lutte, V est tout aussi satisfait du produit final que les ARMY.