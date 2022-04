« C’est exceptionnel qu’Enola Holmes ait pu être commerciale avec un regard féminin fort »

Entrevue

Giles Nuttgens, directeur de la photographie des deux films mettant en vedette Millie Bobby Brown et distribués par Netflix, s’est entretenu avec Spoiler de la suite qui arriverait cette année.

©IMDBLe premier film est sorti en 2020.

Après le succès de choses étranges, Millie Bobby Brown eu la chance de faire une course à l’extérieur de Netflixavec des productions comme la saga de Godzilla dans le monstreverse. Mais dans les bureaux N ils se sont rendus compte qu’ils avaient un diamant brut entre les mains et ils ont couru la chercher pour lui proposer un nouveau projet. C’est ainsi que l’actrice qui a maintenant 18 ans est devenue la protagoniste de Enola Holmes.

Enola Holmes créé en 2020 et son histoire était basée sur la série de livres Les aventures de Enola Holmes écrit par Nancy Springer. Harry Bradbeer était responsable de la réalisation de ce film, qui mettait en vedette Giles Nuttgens comme directeur de la photographie. La production est rapidement devenue un succès et il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle reçoive le feu vert pour développer un nouveau film, qui avait déjà terminé la photographie principale.

Dans ce contexte, Nuttgens parlé avec spoilers et anticipé ce que l’on peut attendre du nouveau film en Enola Holmes. « Elle est un peu plus âgée, donc après le succès de sa dernière histoire, elle est devenue plus une détective qu’une fille en cavale. L’histoire est beaucoup plus complexe que la précédente, et plus adulte dans ce sens »dit le directeur de la photographie. Selon Nuttgens, « au fur et à mesure Enola Holmes il devient grand comme personnage, il défie un public plus adulte »donc cela les oblige à « complexe » l’histoire « en termes de récit, en tant que détective ».

D’autre part, le directeur a expliqué que Enola Holmes 2 sera « beaucoup plus grande à l’échelle » que ce qui était le premier. « Ça couvre un territoire plus large, c’est plus politique mais ce qui est génial, c’est que ça garde l’indépendance d’une jeune femme et son combat dans un milieu très masculin et britannique. »Souligné Nuttgens. En ce sens, il approfondit : « Ce qu’il y a d’incroyable dans le fait de travailler sur Enola, c’est qu’il y a cette vague féministe et c’est pourquoi les filles adorent ça, qu’elles aient 10 ou 18 ans, et j’ai aussi des amis de 70 ans qui l’aiment. Je trouve exceptionnel que les films d’Enola, du moins les deux que nous avons réalisés jusqu’à présent, aient pu faire quelque chose de commercial avec un regard féminin très fort. C’est très ouvertement politique. ».

+Comment travailler avec Millie Bobby Brown

Pour Millie Bobby Brown, Enola Holmes est devenu la deuxième grande opportunité de jouer dans une histoire après ce qui a été fait en choses étrangesmais c’était avec une différence non négligeable : au moment où ils lui ont donné le rôle de Énola, elle était déjà une star. Dans ce sens, Nuttgens fait remarquer : « Millie C’est un être humain extrêmement intelligent. ». D’autre part, il a souligné que « C’est quelqu’un qui est clairement capable de lire un script et d’absorber l’information ».

« Le fait qu’il ait cette compétence technique à 15 ans, au-delà du fait qu’il en ait maintenant 17, c’est remarquable, il est extrêmement intelligent »compté Nuttgens puis illustré par un exemple : « Il y a une séquence musicale dans laquelle elle entre et c’est essentiellement sa réaction aux choses, mais d’un autre côté, il n’y avait pas grand-chose à réagir parce que les figurants ne faisaient rien de particulier, c’est ce qui s’est passé. Et j’ai réalisé qu’il avait traversé tant de réponses, d’émotions et qu’il vous donnait tout cela en une seule prise. Quand tu travailles avec des acteurs comme ça, en tant que technicien c’est un plaisir, ça doit être un plaisir absolu en tant que metteur en scène ».

