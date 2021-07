C’est devenu réalité: Deadpool est arrivé au MCU de la manière la moins attendue

Depuis que Disney a racheté Fox en mars 2019, l’un des thèmes les plus récurrents parmi les fans de la Univers cinématographique Marvel était si les personnages qui appartenaient à l’exhortation des Simpsons allaient avoir lieu dans la franchise. Après plus de deux ans d’attente, Deadpool de Ryan Reynolds a finalement été confirmé pour être venu au MCU pour rester. Voyez comment ils l’ont annoncé!

Ce qui est certain, c’est que De nombreux fans ont douté de la présence du mercenaire, car la société Mickey Mouse a suspendu le projet du troisième film pour ne pas être un film destiné au public le plus familier., tout comme ceux de la Vengeurs. C’est en février que le Kevin Feige a révélé que la production a repris et qu’elle sera notée R.

« Il sera classé R et nous travaillons sur un script en ce moment, et Ryan supervise un script en ce moment … Il ne sera pas tourné cette année. Ryan est un acteur très occupé et à succès. Nous avons un certain nombre des choses que nous avons déjà faites. a annoncé que nous devons maintenant faire, mais c’est excitant d’avoir commencé. Encore une fois, un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, ce qui est tout simplement incroyable de le voir donner vie à ce personnage. », il lui a dit Feige à Collisionneur à l’époque.

Toutes les annonces de Les studios Marvel Ils sont faits lors d’occasions spéciales, comme des conventions ou des événements Disney, mais cette fois, une rareté s’est produite. Ryan Reynolds a annoncé l’arrivée de Deadpool au MCU sur ses réseaux sociaux avec une vidéo du personnage accompagné de Korg, qui faisait partie de Thor : Ragnarok, tout en réagissant à la bande-annonce de Mec libre, un nouveau film de l’acteur. Vous ne l’avez pas vu ? Regardez-le ici !







« Réactions maximales de Deadpool » la section de la figure a été appelée, qui a prétendu être un youtuber qui réagit à divers contenus. Là, il a présenté Korg, interpreté par Taika waititi, dans ce que cela signifie La première interaction de Deadpool directement avec le MCU, bien qu’en ce moment son troisième film soit dans les scripts. On a hâte de le voir avec d’autres personnages !