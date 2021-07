‘C’est chaud!’ La nouvelle émission culinaire Netflix de Paris Hilton a une bande-annonce torride

Les choses s’annoncent torrides dans la cuisine avec Paris Hilton !

Mais c’est juste parce qu’elle est la chef de sa nouvelle émission Netflix, « Cooking With Paris ». Et une nouvelle bande-annonce nous donne un aperçu du plat à venir – dont certaines révèlent que peut-être, en quelque sorte, Paris est ne pas va donner à la Contessa aux pieds nus une course pour son argent encore.

De sa spatule bling-out (est-ce sans danger pour cuisiner ?) à ses tenues de couture dans l’épicerie à sa demande à Siri de son iPhone ce que sont le zeste de citron et une pince, Hilton, 40 ans, est – osons-nous le dire ? – étrangement racontable.

« Elle n’est pas une chef qualifiée et elle n’essaie pas de l’être », a déclaré Netflix dans un communiqué de presse. « Avec l’aide de ses amis célèbres, elle parcourt de nouveaux ingrédients, de nouvelles recettes et des appareils de cuisine exotiques. Inspirée par sa vidéo virale sur YouTube, Paris nous emmènera de l’épicerie à la table finie – et elle pourrait en fait apprendre son chemin la cuisine. »

Paris apprend son chemin avec les pinces et le zeste dans « Cooking with Paris ». Kit Karzen / Netflix

D’après la bande-annonce, Hilton apprend également entre amis, dont Kim Kardashian West, Saweetie, Demi Lovato et sa mère, Kathy, et sa sœur, Nicky, pour ne citer que quelques-uns de ses prochains invités. Ils ont tous l’air fabuleux, même si les résultats finaux de leurs efforts culinaires ne sont pas toujours à la hauteur des normes Instagram.

Et si quelqu’un n’a pas d’intoxication alimentaire, nous serons tous assez surpris. (Ce n’est pas comme ça qu’on traite la volaille crue, Paris !)

Paris Hilton et Kim Kardashian West en ville à New York en 2019. La paire se réunira sur sa nouvelle émission Netflix. Kevin Mazur / Getty Images pour KKW Beauty

Pourtant, cela semble très amusant et rappelle même l’un de ses autres projets de réalité, « La vie simple » de 2003-2007, dans lequel elle et Nicole Richie ont pris un bus Greyhound pour diverses opportunités de stage. De plus, cela redéfinira totalement son slogan : « C’est chaud ! »

« Cooking with Paris » sort en veilleuse le 4 août, sur Netflix.