c’est ce qu’on sait

Si vous attendez les mobiles haut de gamme de l’année prochaine, cela vous intéresse: la liste des téléphones avec Snapdragon 888 qui arriveront en 2021.

Le nouveau Qualcomm Snapdragon 888 est là, et les principaux fabricants n’ont pas tardé à officialiser leurs plans lancement de nouveaux appareils basés sur la plate-forme mobile la plus récente et la plus puissante de Qualcomm.

À ce jour, nous savons déjà certains des téléphones avec Snapdragon 888 5G qui arrivera tout au long de l’année 2021, dans un nouveau lot qui sera à nouveau dirigé par des entreprises telles que Xiaomi, Samsung ou OnePlus. Cependant, ce ne sont pas les seules entreprises qui ont une idée de lancer des mobiles avec le dernier SoC Star Qualcomm à l’intérieur.

Xiaomi Mi 11

Xiaomi ne nous a pas fait attendre trop longtemps: peu de temps après la fin de l’événement de présentation du Snapdragon 888, la société chinoise a officialisé arrivée de votre nouveau Mi 11, basé sur la dernière plate-forme mobile Qualcomm.

Êtes-vous enthousiasmé par notre dernier produit phare # Mi11 alimenté par le plus puissant @Qualcomm chipset à ce jour? Restez à l’écoute! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/MUFc251Dkw – Xiaomi (@Xiaomi) 1 décembre 2020

Bien que la marque n’ait pas partagé plus de détails sur ce terminal, on sait que son lancement pourrait avoir lieu en janvier, et qu’une fois encore la série serait composée de deux terminaux différents.

realme « Race »

Une autre firme qui n’a pas hésité un instant à confirmer l’arrivée d’un nouveau mobile avec un processeur Snapdragon 888 est vrai moi.

La marque elle-même a confirmé que ledit appareil sera le realme « Race », un terminal avec un nom provisoire, qui figurera en tête du catalogue realme mobile pour au moins le premier semestre de l’année prochaine 2020.

Samsung Galaxy S21

Un an de plus, Samsung fera à nouveau son truc, proposant différentes versions de sa nouvelle génération de la série Galaxy S en fonction du marché auquel elles sont destinées.

Les résidents des États-Unis et de la Corée du Sud pourront acheter un Samsung Galaxy S21 avec une puce Snapdragon 888, tandis que le reste du monde devra se contenter de l’Exynos 1080.

OnePlus 9

Qui ne manquera pas le train du Snapdragon 888 est OnePlus. Dans une vidéo publiée sur le site Web de Qualcomm, un porte-parole de l’entreprise parle de leur terminaux suivants, certains d’entre eux basés sur la plate-forme Qualcomm Snapdragon 888.

Il est très probable que première famille de terminaux OnePlus pour sortir le Snapdragon 888 est formé par les nouveaux OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9E.

Autres téléphones avec Snapdragon 888

Mais ce ne sont pas les seules marques qui ils travaillent déjà autour du Snapdragon 888 dans le but de construire des mobiles basés sur les dernières technologies développées par Qualcomm.

Signatures comme LG, Nubia, Black Shark, OPPO, Meizu, ASUS, Sharp, Vivo et ZTE Ils ont également confirmé leur intention de lancer des terminaux avec ce processeur à l’intérieur. Alors tu ferais mieux de te préparer pour un tout barrage de mobiles avec Snapdragon 888 à produire au cours des prochains mois.

