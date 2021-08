C’est ce que l’on sait du film Dear Evan Hansen

Un grand livret et une partition remarquable ont été la clé de Cher evan hansen devenir l’un des événements les plus importants de Broadway dans les années récentes. Depuis sa première en 2016 au Théâtre de boîte à musique De New York à ce jour, la pièce a non seulement gagné des dizaines de statuettes, mais a également incité les fans du monde entier à faire pression pour une adaptation cinématographique. Et un jour son vœu se réalisa : le 24 septembre, le film tant attendu par les amateurs de comédies musicales.







Cela semble être une excellente année pour le genre : Dans les hauteurs, de Lin Manuel Miranda, a été un succès tant au cinéma que sur la plateforme de HBO Max et en novembre, il sera également présenté en première dans Netflix, Tic, Tic… Boum !, par le même producteur et mettant en vedette Andrew Garfield. En ce sens, vient la comédie musicale écrite par Steven Levenson qui, sans aucun doute, est prometteuse.

De quoi parle Cher Evan Hansen ?

Gagnant de six prix Tony et un Grammy, la comédie musicale originale met en vedette Evan Hansen, un adolescent souffrant de trouble d’anxiété sociale qui est en dernière année de lycée et qui fait face à la mort d’un camarade de classe. L’histoire est accompagnée de la musique de Ben Pasek Oui Justin Paul, également responsable de la bande son de La la terre Oui Le plus grand showman, entre autres.







Que sait-on jusqu’à présent du film ?

Cette adaptation sera réalisée par Images universelles, il est donc prévu qu’après sa sortie en salles, le film atteindra paon. Ben platt, qui a figuré dans quelques comédies musicales comme Le Livre de Mormon, des films comme Parfait et des séries comme Le politicien, a été le premier acteur à jouer Evan Hansen et reviendra pour reprendre son travail sur le film. Platt est dans un grand moment professionnel. Et c’est que l’artiste primé vient de présenter son album Rêverie qui accumule déjà les reproductions sur les plateformes numériques.







Le reste du casting est composé de Amy Adams, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg, Colton Ryan, Nik Dodani, DeMarius Copes et Danny Pino. Il y a quelques semaines sortait la bande-annonce qui, pour le moment, ne semble pas présenter de changements majeurs dans l’intrigue de l’œuvre. Dans quelle mesure ce film sera-t-il fidèle à l’histoire originale ? On ne le sait toujours pas, mais la vérité est que cette question fait déjà débat parmi ses fans.