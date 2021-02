C’est ainsi que l’ADN «danse»: les photographies à plus haute résolution qui ont été prises nous permettent de voir son comportement

L’ADN est l’un des éléments les plus particuliers des êtres vivants. Sa forme, sa composition et son comportement le rendent unique. Maintenant, en raison de sa taille microscopique, nous ne pouvons pas toujours nous réjouir de son étude, mais grâce à de nouvelles recherches, nous pouvons voir le des photographies d’ADN à la plus haute résolution jamais prises.





Grâce à l’ADN, nous pouvons connaître les caractéristiques de chaque personne, d’éventuelles maladies chroniques, leurs ancêtres ou les similitudes avec d’autres humains et espèces de primates par exemple. Avec la technologie actuelle, l’étude de l’ADN est relativement courante, en fait il y a même des affaires avec lui (avec ses conséquences). Mais malgré tout, nous ne le connaissons toujours pas de près.

ADN agité

Une équipe de chercheurs des universités de Leeds, Sheffield et York a publié la recherche ADN sur laquelle ils ont travaillé dans Nature. En combinant différentes techniques d’étude, ils ont pu observer de près l’ADN et les mouvements qu’il effectue. Une « danse » incroyable dans laquelle il se tortille et déplace toute la structure hélicoïdale.

L’ADN peut être étonnamment actif quand il est à l’intérieur d’une cellule. La preuve en sont les différentes photographies prises par les chercheurs. Les images ont été prises avec un microscope à force atomique, qui scanne essentiellement la topographie de l’ADN à un niveau de détail nanométrique. Avec eux, les chercheurs ont pu obtenir une image détaillée de la surface de la molécule d’ADN.

Après avoir pris différentes photographies, il a été possible d’observer comment la molécule d’ADN a changé de forme en se tordant et en reculant. À partir de là, les scientifiques ont pu effectuer une série de simulations informatiques basées sur des photographies pour visualiser comment la molécule se déplace. Le résultat? Une danse particulière.

Comme on peut le voir, les ADN photographiés sont de petits cercles. L’ADN dans son état normal n’est pas vraiment comme ça, mais ces petits cercles se forment lorsqu’un brin est joint aux deux extrémités. Les chercheurs disent que l’ADN était plus «détendu» quand il n’était pas tordu sur lui-même, mais que au moment de se tortiller, il y avait beaucoup plus de mouvement. Ces mouvements permettent à l’ADN de trouver des partenaires de liaison.

L’étude des mouvements et des comportements de l’ADN est essentielle pour mieux comprendre comment y intervenir si l’on veut le modifier pour, par exemple, guérir des maladies. Cela peut aussi être utile pour diagnostiquer aux patients. Pour l’instant, il est temps de profiter de leurs danses.

Via | Leeds Plus d’informations | La nature