C’est ainsi que Dwayne s’est préparé "rock" Johnson sera Black Adam dans le DCEU

Black Adam est la prochaine première de DC Comics à arriver au cinéma et aura The Rock comme protagoniste. Ici, nous allons revoir comment s’est passé sa formation pour le personnage.

©Warner Bros.C’est ainsi que Dwayne « The Rock » Johnson était prêt à être Black Adam dans le DCEU.

La Univers étendu DC se prépare à vous accueillir Adam noir, le film qui sortira dans les salles du monde entier à partir du jeudi 20 octobre. Le réalisateur Jaume Collet-Serra dirige le projet avec Dwayne The Rock Johnson, qui a été chargé de réaliser une préparation spéciale pour interpréter le personnage. On sait que l’acteur s’entretient physiquement, mais cette fois il a pris certaines précautions dont on vous parlera plus bas.

Près de 5 000 ans après avoir obtenu les pouvoirs ultimes des Dieux très anciens – et avoir été emprisonné tout aussi rapidement – Adam noir se libère de sa tombe terrestre, prêt à déchaîner sa marque particulière de justice sur le monde moderne. En plus de Johnson, le casting l’accompagnera Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo, Chico Kenzari, Quintessa Swindell et Uli Latukefuentre autres.

+ La préparation de The Rock pour Black Adam

Depuis que rock a été annoncé comme Adam noir, a déclaré son engagement à arriver dans la meilleure forme physique, d’autant plus qu’il n’avait pas l’intention de faire remplacer des parties de son corps par des effets visuels et souhaitait avoir le corps d’un vrai surhumain. Grâce à son profil Instagram officiel, l’acteur a publié différentes photos et vidéos de son entraînement, qui ont surpris les fans par la taille de ses muscles. Comme travail ?

Selon les révélations, il a commencé chaque matin par une routine de chargement à jeun, accompagnée de musculation en salle de musculation le jour ou la nuit. La première chose de la semaine a été le travail du dos et des biceps, avec des séries en plus pour augmenter leur volume. Mardi et mercredi, les épaules étaient les points les plus importants à travailler. Le jeudi, il a fait des entraînements pour le dos et les biceps, avec l’ajout de tri-sets et de sets plus élevés pour des performances accrues. Les vendredis étaient consacrés aux exercices des pectoraux et des triceps. Cependant, ce n’était pas la chose la plus difficile pour lui.

Johnson Il a surtout travaillé sur ses jambes et l’a décrit dans un post Instagram. Il y révèle qu’il commence par un exercice d’échauffement et d’étirement de 20 à 30 minutes, cruciaux en raison de l’énergie qu’il consomme. L’exercice est composé de grandes séries qui vous amènent à changer de mouvements rapidement. Cela comprend un entraînement pour les jambes, des mouvements de pression composés, des fentes en chaîne, des squats et des squats d’haltères. Des mois avant le début du tournage, il en a pris quotidiennement, ajouté à un régime strict, et le résultat final sera vu dans Adam noiren salles à partir du 20 octobre.

