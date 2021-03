C’est ainsi qu’Apple veut arrêter les fuites d’iPhone

Les fuites ont été une épine dans le flanc d’Apple récemment. Ces dernières années, Apple a fait un certain nombre de tentatives pour empêcher les informations préalables involontaires sur les nouveaux iPhones ou tablettes. Maintenant, selon les médias, le fabricant aurait à nouveau resserré les mesures de manière significative.

Les partenaires de fabrication d’Apple doivent maintenant vérifier leurs employés sur les chaînes de montage pour un éventuel passé criminel. C’est ce qu’écrit The Information. Cela s’applique à tous les travailleurs qui entrent en contact direct avec du matériel Apple qui n’a pas encore été publié. Les personnes ayant un casier judiciaire ne sont donc pas autorisées à travailler dans la production.

Les ordinateurs suivent les temps de production

Apple a également configuré les systèmes informatiques de ses usines pour surveiller le temps qu’un produit passe dans une station particulière. Si un composant important reste trop longtemps au même endroit, une alarme est déclenchée. En outre, les services de sécurité des usines devraient tenir des «journaux détaillés» des mouvements de travailleurs déplaçant des composants importants d’une zone à une autre.

Les usines Apple sont strictement sécurisées

Les visiteurs de l’usine doivent s’identifier et des caméras de sécurité enregistrent les quatre côtés d’un véhicule entrant dans les locaux de l’usine. De plus, Apple a enregistré la destruction des prototypes et des composants défectueux sur vidéo et a stocké ces données pendant au moins 180 jours – probablement pour être en mesure de comprendre qui était impliqué dans le processus en cas de fuite.