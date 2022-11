Ces Samsung Galaxy 2020 haut de gamme reçoivent une mise à jour de sécurité majeure

Cette mise à jour concerne la version 4G des Galaxy S20 avec la version de firmware G98xFXXSFGVK1 et les variantes 5G avec le numéro de build G98xBXXSFGVK1.

Samsung continue de déployer la mise à jour Android de novembre sur ses meilleurs mobiles, à la fois les plus récents et ceux qui sont arrivés sur le marché il y a quelques annéeset maintenant c’est au tour de son Galaxy haut de gamme de 2020les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour vers Android 13 avec One UI 5, les Samsung Galaxy S20 reçoivent déjà le correctif de sécurité de novembre 2022.

La série Galaxy S20 reçoit la mise à jour Android de novembre

Comme nous l’a confirmé SamMobile, la firme coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de novembre sur les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra en Europe et on s’attend à ce qu’il atterrisse dans le reste des régions du monde au cours des prochains jours.

Cette nouvelle version logicielle arrive sur les versions 4G du Galaxy S20 avec version du micrologiciel G98xFXXSFGVK1 et aux variantes 5G avec le numéro de build G98xBXXSFGVK1.

Cette mise à jour inclut le correctif de sécurité de novembre 2022, qui corrige près de cinq douzaines de vulnérabilités de sécurité et de confidentialitécorrige une série d’erreurs générales et améliore la stabilité et les performances des appareils.

Samsung a lancé les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra début 2020 avec Android 10 à bordà la fin de la même année, ils ont été mis à jour pour Android 11 avec une interface utilisateur 3 et fin 2021 ils ont reçu Android 12 avec une interface utilisateur 4.

Si vous avez un Galaxy S20, Galaxy S20+ ou Galaxy S20 Ultra et que vous souhaitez vérifier si vous avez déjà cette mise à jour disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logiciellequi se trouve dans le menu de réglages depuis votre borne.

Samsung met à jour un autre de ses Galaxy A les plus populaires vers Android 13 avec One UI 5

Dans le cas où c’est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

