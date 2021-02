Ces porcs ont appris à jouer aux jeux vidéo

Ils sont quatre et en peu de temps ils sont devenus des joueurs chevronnés: ils s’appellent Hamlet, Omelette, Ebony et Ivory et ils sont quatre cochons que dans le cadre d’une étude de la Chercheurs de l’Université Purdue ont démontré qu’ils peuvent déplacer un joystick avec leur nez pour effectuer des opérations simples affichées sur un écran. En trois mots: jouer aux jeux vidéos.

L’étude qui les a considérés comme des protagonistes s’appelle Acquisition d’une tâche vidéo commandée par joystick par des porcs et a été publiée dans la revue Frontiers in Psychology. Le but était précisément de vérifier si ces animaux avait les bonnes facultés pour apprendre un mécanisme relativement complexe tel que l’utilisation d’un dispositif de contrôle connecté à un écran via un curseur; À partir de là, les chercheurs sont passés à la résolution de problèmes simples proposés à l’écran – le tout bien sûr en échange d’une récompense pour les animaux sous forme de nourriture distribuée à chaque tentative réussie.

Hamlet, Omelette, Ebony et Ivory – respectivement deux porcs Yorkshire et deux nains – ont dû utiliser le joystick avec le nez pour diriger une balle virtuelle pour les faire atteindre plusieurs cibles en séquence et dans un ordre de difficulté croissante. Des expériences similaires ont déjà été menées sur d’autres animaux, et en particulier sur des espèces à pouces opposables qui présentent évidemment un avantage dans ces opérations. Cependant, en compensant les endroits où ils ne pouvaient pas atteindre avec leurs membres, les quatre cochons ont montré qu’ils pouvaient faire une association entre le joystick et le curseur.

Non seulement cela: d’une part, les quatre animaux ont enregistré des scores différents, mesurés par le pourcentage de fois où ils ont réussi à terminer la mission qui leur était proposée; d’autre part, tous – les chercheurs du rapport de l’Université Purdue – ont manifesté une intention délibérée de réaliser ce qui leur était demandé. En bref, les cibles touchées ils n’ont pas été frappés par accident, c’est exactement ce que les chercheurs espéraient prouver.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂