Ces modes ont disparu dans le multijoueur suite

La finale de la trilogie “World of Assassination” – en janvier 2021, le moment est venu avec “Hitman 3”. Le développeur IO Interactive a maintenant révélé les modes de jeu disponibles. En plus de la campagne, les modes bien connus Elusive Targets, Escalations, Contracts et Sniper Assassin sont également de retour. Cependant, le mode fantôme multijoueur a été annulé.

Comme l’annonce IO Interactive sur sa page d’accueil, une campagne nous attend dans “Hitman 3” qui nous emmènera une fois de plus dans de nombreux endroits du monde. Comme d’habitude, il existe différents niveaux de bac à sable dans lesquels nous, en tant qu’agent 47, devons éliminer diverses personnes cibles de différentes manières.

Dans les modes de jeu (presque) tout reste le même

Comme dans les jeux précédents, le mode Elusive Targets consiste à tuer des personnes difficiles à atteindre. Le HUD fournit très peu d’informations sur la cible et les joueurs doivent se fier largement à leur instinct. Le développeur IO Interactive révèle déjà qu’il a légèrement adapté le gameplay éprouvé du mode. La société ne souhaite révéler aucun changement spécifique avant une date ultérieure.

En mode Escalade, les joueurs doivent accomplir plusieurs tâches en une seule fois. Le niveau de difficulté augmente avec chaque tâche, par exemple il y a plus de caméras de sécurité ou de restrictions lors du camouflage de l’Agent 47. En mode Contrats, les joueurs peuvent créer leurs propres missions et les partager avec la communauté. IO Interactive présentera ensuite en évidence les meilleures et les plus populaires missions de la communauté dans ce mode.

Et encore une fois dans Sniper Assassin, tout tourne autour de tuer des cibles avec le fusil de sniper sans déclencher d’alarme.

Le mode fantôme est de l’histoire – mais il pourrait y avoir un successeur

Le mode Ghost, un multijoueur compétitif 1v1 de “Hitman 2”, n’existera pas dans “Hitman 3”. IO Interactive a d’abord voulu se concentrer pleinement sur le solo. De plus, les serveurs en mode fantôme pour “Hitman 2” seront fermés le 31 août. Le développeur explique: “Nous avons beaucoup appris du mode Ghost au cours des deux dernières années et allons intégrer cette expérience dans un futur multijoueur possible.”

Alors peut-être qu’un successeur du mode Ghost nous attend dans “Hitman 3”, mais il ne sera certainement pas prêt pour la sortie.