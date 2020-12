Ces jeux sortiront en 2021 pour PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series X / S, Switch et PC

Les consoles actuelles PS5 de Sony et Xbox Series X comme Xbox Series S de Microsoft sont sur le marché depuis novembre 2020. Même si la disponibilité du matériel pourrait être meilleure, il vaut la peine de jeter un coup d’œil aux jeux qui sortiront en 2021. Après tout, de vrais blockbusters comme Far Cry 6, Resident Evil: Village, God of War 2: Ragnarok, Horizon 2: Ouest interdit et Harry Potter: l’héritage de Poudlard.

Remarque: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste de versions des jeux les plus importants en 2021 afin que vous ayez toujours un aperçu des dates de sortie actuelles pour les différentes plateformes.

L’année du jeu 2021 en un coup d’œil

Pour que vous soyez toujours au courant des jeux entre janvier et décembre 2021 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC apparaissent, nous vous offrons un aperçu parfait ici sur 45secondes.fr à tout moment.

Meilleurs jeux en janvier 2021

12 janvier – Iris. Cas (PS4, Xbox One)

(PS4, Xbox One) 12 janvier – Roi Arthru: conte de chevalier (PC)

(PC) 12 janvier – Cinq nuits chez Freddy: Core Collection (PS4, Xbox One)

(PS4, Xbox One) 14 janvier – MXGP 2020 (PS5)

(PS5) 14 janvier – Scott Pilgrim c. the World: The Game Edition complète (Xbox One)

(Xbox One) 20 janvier – Hitman 3 (PS5, PC)

(PS5, PC) 21 janvier – Balade 4 (PS5, Xbox Series X)

(PS5, Xbox Series X) 21 janvier – Fureur lame (PS4, commutateur)

(PS4, commutateur) 26 janvier – Encodya (PC)

(PC) 26 janvier – Forteresse: seigneurs de guerre (PC)

(PC) 26 janvier – Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète (PS4, PS5, commutateur, PC)

(PS4, PS5, commutateur, PC) 28 janvier – Le moyen (PS5, Xbox Series X)

(PS5, Xbox Series X) 28 janvier – Forêt de conte de fées: cadeau de Mylne et la forêt (PS4, commutateur)

(PS4, commutateur) 28 janvier – Épée du nécromancien (Commutateur, PC)

(Commutateur, PC) 29 janvier – Re: Zero – Commencer la vie dans un autre monde: la prophétie du trône (PS4, PC)

(PS4, PC) 29 janvier – Les dieux tomberont (Xbox One, PC)

(Xbox One, PC) 29 janvier – Ciel de Rangok (PC)

Meilleurs jeux en février 2021

2 février – Cultist Simulator: édition initiale (Commutateur)

(Commutateur) 2 février – Outriders (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC) 2 février – Ys IX: Monstruosité Nox (PS4)

(PS4) 3 février – Habroxia 2 (PS4, PC)

(PS4, PC) 4 février – Loup-garou: l’Apocalypse – Earthblood (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S) 4 février – Survie des porte-avions (PS4, PC)

(PS4, PC) 4 février – Skyforge (Commutateur)

(Commutateur) 5 février – Nioh Remastered – L’édition complète (PS5)

(PS5) 5 février – Nioh 2 – L’édition complète (PS4)

(PS4) 5 février – La collection Nioh (PS5)

(PS5) 6 février – Ampersat (PC)

(PC) 11 février – Couronne de la mort (PS4, Xbox One, Switch)

(PS4, Xbox One, Switch) 11 février – Petits cauchemars 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC) 12 février – Super Mario 3D World + Bowser Fury (Commutateur)

(Commutateur) 12 février – Gal Gun revient (Commutateur, PC)

(Commutateur, PC) 12 février – Rover Wars: Bataille pour Mars (Xbox One)

(Xbox One) 16 février – Fallen Legion: Revenants (PS4, commutateur)

(PS4, commutateur) 16 février – Azur Lane: Crosswave (Commutateur)

(Commutateur) 23 février – Persona 5 Strikers (PS4, commutateur)

(PS4, commutateur) 25 février – République des cavaliers (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC) 25 février – En avant vers le ciel (Commutateur)

(Commutateur) 25 février – COLÈRE: Aeon of Ruin (PS4, commutateur)

(PS4, commutateur) 26 février – Bravely Default 2 (Commutateur)

Meilleurs jeux de mars 2021

2 mars – Harvest Moon: un monde (Nintendo Switch) 4e trimestre

(Nintendo Switch) 4e trimestre 2 mars – Yakuza: comme un dragon (PS5)

(PS5) 11 mars – Monster Energy Supercross – Le jeu vidéo officiel 4 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC) 16 mars – Les sauveurs des ailes de saphir et l’étranger de Sword City revisités (Commutateur, PC)

(Commutateur, PC) Le 18 mars – Prince of Persia: Remake des Sables du Temps (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC) Le 18 mars – Histoire des saisons: les pionniers d’Olive Town (Commutateur)

(Commutateur) 24 mars – Aimez en direct! School Idol Festival: ACTIVITÉ après l’école – Wai-Wai! Réunion à domicile !! (PS4)

(PS4) 26 mars – Balan Wonderworld (PS5, PC)

(PS5, PC) 26 mars – Monster Hunter Rise (Commutateur)

(Commutateur) 31 mars – Mon temps à Sandrock (PC)

Meilleurs jeux en avril 2021

9 avril – Équipement coupable: s’efforcer (PS4, PS5, PC)

(PS4, PS5, PC) 13 avril – Contrôle des poisons (PS4, commutateur)

Meilleurs jeux en mai 2021

Le 21 mai – Deathloop (PS5, PC)

(PS5, PC) 26 mai 2020 – Far Cry 6 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC)

Meilleurs jeux en juin 2021

Nous mettrons à jour cette liste régulièrement!

Meilleurs jeux en juillet 2021

Nous mettrons à jour cette liste régulièrement!

Meilleurs jeux d’août 2021

Nous mettrons à jour cette liste régulièrement!

Meilleurs jeux en septembre 2021

Nous mettrons à jour cette liste régulièrement!

Meilleurs jeux d’octobre 2021

Nous mettrons à jour cette liste régulièrement!

Meilleurs jeux de novembre 2021

Nous mettrons à jour cette liste régulièrement!

Meilleurs jeux en décembre 2021

Nous mettrons à jour cette liste régulièrement!

Jusqu’à présent, sans date de sortie spécifique (2020/2021)

Biomutant (PS4, Xbox One, PC) (2021)

(PS4, Xbox One, PC) (2021) Sanglant: Rituel de la nuit (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

(PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC) Conan invaincu (PC)

(PC) Comanche (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Cuphead – Le délicieux dernier plat (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Cyberpunk 2077 (PS5, Xbox Series X)

(PS5, Xbox Series X) Descente (PC)

(PC) Desperados 3 (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Les colons (PC) (2021)

(PC) (2021) Lumière mourante 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC) Échapper à Tarkov (PC)

(PC) Everspace 2 (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Final Fantasy 16 (PS5, plus tard pour PC)

(PS5, plus tard pour PC) God of War 2: Ragnarok (PS5)

(PS5) Gran Turismo 7 (PS5)

(PS5) GTA 5 (PS5)

(PS5) GTFO (PC)

(PC) GTR 3 (Xbox One, PC)

(Xbox One, PC) H alo infini (Xbox One, PC) (2021)

(Xbox One, PC) (2021) Harry Potter: l’héritage de Poudlard (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC) Horizon 2: Ouest interdit (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Enfant humain (PC) (avril 2021)

(PC) (avril 2021) Insurrection: Tempête de sable (PS4, Xbox One) (1er trimestre 2021)

(PS4, Xbox One) (1er trimestre 2021) Dans la vallée des dieux (PC) (2020)

(PC) (2020) Phoenix Point (Xbox One, PC)

(Xbox One, PC) Psychonautes 2 (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) R. ainbow Six Quarantine (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X / S, PC) (2020/2021)

(PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X / S, PC) (2020/2021) Prêt pas prêt (2021)

(2021) Resident Evil: Village (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC) Crâne et os (PS4, Xbox One, PC) (1er trimestre 2021)

(PS4, Xbox One, PC) (1er trimestre 2021) Escadron Star Citizen 42 (PC)

(PC) Le piéton (PS4) (2021)

(PS4) (2021) The Witcher 3: Chasse sauvage (PS5, Xbox Series X)

(PS5, Xbox Series X) Witchfire (PC) (2021)

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂