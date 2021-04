Ces «  gènes de créativité  » ont permis aux humains de conquérir le monde

La créativité pourrait être l’une des principales raisons Homo sapiens survécu et dominé sur des espèces apparentées telles que Néandertaliens et les chimpanzés, selon une nouvelle étude.

L’idée que la créativité a pu donner Homo sapiens un avantage de survie sur les Néandertaliens existe depuis longtemps, a déclaré l’auteur principal, le Dr Claude Robert Cloninger, professeur émérite dans les départements de psychiatrie et de génétique de l’Université de Washington à Saint-Louis. Mais c’est un cas délicat à prouver, car nous ne savons toujours pas à quel point les Néandertaliens étaient réellement créatifs, a-t-il déclaré.

«Le problème avec l’évaluation de la créativité chez les espèces éteintes est, bien sûr, que vous ne pouvez pas leur parler», a déclaré Cloninger à 45Secondes.fr. Ainsi, une équipe internationale de chercheurs, dirigée par un groupe de l’Université de Grenade en Espagne et de l’École de médecine de l’Université de Washington à Saint-Louis, s’est penchée sur les gènes pour examiner ce qui distinguait les humains, y compris leur capacité créative, de leurs parents éloignés.

Les chercheurs avaient précédemment identifié 972 gènes modernes qui régulent trois systèmes distincts d’apprentissage et de mémoire dans Homo sapiens: réactivité émotionnelle, maîtrise de soi et conscience de soi. Le réseau de réactivité émotionnelle implique la capacité de former des attachements sociaux et d’apprendre des comportements tandis que le réseau de maîtrise de soi implique la capacité de se fixer des objectifs, de coopérer avec les autres et de créer des outils.

Le réseau de conscience de soi, quant à lui, implique un «apprentissage épisodique» ou la mémorisation et l’amélioration des comportements passés et de la mémoire autobiographique de la vie d’une personne en tant que récit avec un passé, un présent et un futur «dans lequel la personne peut explorer des perspectives alternatives avec une vision intuitive et une imagination créative », selon l’étude.

La conscience de soi est «ce qui nous permet d’avoir une pensée créative différente et originale [and to] soyez très flexible », a déclaré Cloninger.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont analysé l’ADN précédemment prélevé sur Néandertal (Homo neanderthalensis) fossiles, humains modernes (Homo sapiens), et les chimpanzés (Pan troglodytes). Ils ont constaté que les gènes liés au réseau le plus ancien – la réactivité émotionnelle – étaient identiques parmi Homo sapiens, Néandertaliens et chimpanzés. Mais les chimpanzés manquaient complètement des gènes qui conduisaient à la conscience de soi et à la maîtrise de soi chez les humains.

Certains de ces gènes, mais pas tous, étaient présents chez les Néandertaliens. « Les Néandertaliens étaient à peu près à mi-chemin entre les chimpanzés et les humains modernes » en ce qui concerne le nombre de ces gènes qu’ils portaient, a déclaré Cloninger à 45Secondes.fr.

De plus, 267 de ces 972 gènes étaient uniques à Homo sapiens, et c’étaient tous des gènes dits régulateurs. En d’autres termes, ils augmentent ou diminuent l’activité d’autres gènes. Ces gènes – absents chez les chimpanzés et les néandertaliens – régulent les réseaux cérébraux impliqués dans la conscience de soi et la créativité.

Unique à Homo sapiens

Le réseau de réactivité émotionnelle a évolué chez les singes et les singes il y a environ 40 millions d’années, le réseau de maîtrise de soi a évolué il y a un peu moins de 2 millions d’années, et le réseau de conscience de soi et de créativité a émergé il y a à peine 100000 ans, lorsque les humains étaient sous la pression de un climat changeant qui a réduit l’offre de nourriture et d’autres ressources nécessaires à la survie, a déclaré Cloninger.

Puis, il y a environ 40000 ans, Homo sapiens avec « une sophistication culturelle et technologique sans précédent » a commencé à remplacer rapidement les Néandertaliens à travers le monde, selon l’étude. Cette sophistication était probablement motivée par notre Homo sapiens la créativité et la conscience de soi des ancêtres, ce qui leur a permis de vivre plus longtemps et en meilleure santé, ont déclaré les auteurs.

Une telle longévité aurait permis une période d’apprentissage plus longue pour les enfants et les adolescents et donc plus de temps pour accumuler des connaissances. Vivre plus longtemps et en meilleure santé aurait également encouragé la coopération entre les individus et les communautés élargies pour promouvoir le succès de leurs enfants, petits-enfants et autres membres de la communauté. Cela, à son tour, permettrait << l'innovation technologique, la flexibilité comportementale et la disposition exploratoire nécessaires pour permettre Homo sapiens de se répandre dans le monde avec plus de succès que d’autres lignées humaines », ont écrit les auteurs.

Pourtant, l’étude comporte plusieurs limites, notamment le fait que des traits tels que la créativité et la conscience de soi sont complexes et que les Néandertaliens ne sont plus là, ce qui rend difficile de les évaluer uniquement sur la base de leurs gènes. (Par exemple, l’environnement d’une personne peut également influencer sa personnalité et son comportement.) En effet, certains chercheurs ne sont pas convaincus que comparer le génome humain moderne à celui d’une espèce éteinte puisse conduire à des conclusions solides.

«Nous ne connaissons pas le lien de causalité entre la génétique et ces traits supérieurs, même si les auteurs ont identifié des réseaux de gènes associés à certaines mesures de conscience de soi, de créativité ou de comportement prosocial», a déclaré Thomas Suddendorf, professeur à l’École de Psychologie à l’Université du Queensland en Australie qui ne faisait pas partie de l’étude.

Donc, bien que les résultats soient intéressants, « je mets en garde contre le fait de tirer des conclusions fermes à partir de telles données sur les espèces existantes, et encore moins sur les espèces éteintes », a déclaré Suddendorf à 45Secondes.fr dans un e-mail. Il est « sans aucun doute » vrai que les humains sont plus créatifs que les autres animaux qui vivent actuellement, y compris les chimpanzés, a-t-il déclaré.

Les auteurs ont noté dans l’étude qu’ils «ne peuvent pas exclure la possibilité que les Néandertaliens aient des gènes qui n’étaient pas présents dans [Homo] sapiens et influencé leur personnalité et leurs capacités d’apprentissage. »En d’autres termes, les Néandertaliens n’ont peut-être pas eu les mêmes gènes de créativité et de conscience de soi, mais plutôt leur propre ensemble de gènes que nous ne comprenons pas.

Les résultats ont été publiés le 21 avril dans la revue Psychiatrie moléculaire .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.