Ces étudiants ont obtenu leur diplôme avec une cérémonie de réalité virtuelle

Ces derniers mois, le pandémie de Coronavirus bloqué des centaines d’activités quotidiennes, y compris les cérémonies de remise des diplômes. Pendant les mois du verrouillage, les thèses des étudiants ont également été discutées à distance en Italie et la note finale leur a été communiquée via Skype. Dans une université indienne, cependant, les choses allaient encore plus loin: une académie locale en tenait une cérémonie de remise des diplômes collective en réalité virtuelle, au cours de laquelle certains étudiants ont reçu des médailles et des prix décernés en fin d’année en se présentant à tour de rôle sur une scène numérique sous forme de avatars de leurs fonctionnalités.

L’université en question est l’Institut indien de technologie de Bombay et l’événement – qui a créé non seulement le cadre tridimensionnel dans lequel la cérémonie a eu lieu, mais aussi le Modèles 3D de tous les participants: des professeurs présents à l’orateur jusqu’à plus de 2000 étudiants diplômés, chacun avec caractéristiques similaires à ceux de la contrepartie en chair et en os. Pour l’université, l’événement virtuel a non seulement permis de redonner aux étudiants un sentiment de fierté pour le chemin parcouru après tant d’efforts, mais aussi «de les inciter, ainsi que les autres ingénieurs du pays, à voir grand et innovant»; tout en évitant le risque de propagation de l’infection, qui en Inde n’est pas encore sous contrôle.

Les spectateurs de la cérémonie virtuelle de remise des diplômes n’étaient pas seulement des amis et des parents des étudiants de premier cycle, mais tous ceux qui voulaient se connecter à la diffusion en direct mis à disposition par l’université sur tous les principaux canaux de médias sociaux et à la télévision locale. Les moments les plus marquants ont plutôt été recueillis sur Twitter par des membres de la famille qui souhaitaient partager des extraits de l’événement.