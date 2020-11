Ces drones parviennent à durer 3,5 heures dans les airs, et ils le font grâce à une batterie à hydrogène

L’un des problèmes des drones équipés de batteries conventionnelles est que leur autonomie est très limitée. Cela restreint les scénarios d’application, mais des chercheurs néerlandais ont développé un type de drone qui augmente l’autonomie des drones avec batterie électrique remarquablement.

Le secret est dans le en utilisant une batterie à hydrogène cela permet d’éviter les émissions que les moteurs à combustion introduisent, mais qui en même temps prolonge l’autonomie jusqu’à 3 heures et demie.

L’hydrogène comme complément indispensable à la batterie électrique

Le décollage et l’atterrissage verticaux des drones implique l’utilisation d’une grande quantité d’énergie batteries, et cela affecte l’autonomie également limitée en vol.

Des chercheurs de l’Université TU de Delft ont travaillé avec la marine néerlandaise et ses garde-côtes pour développer un drone capable de décoller et d’atterrir verticalement et voler horizontalement pendant des heures, tout comme les avions conventionnels.

Pour y parvenir, ils ont complété la batterie électrique des drones conventionnels avec une batterie hydrogène, évitant ainsi les problèmes de pollution imposés par les drones à moteur thermique – qui permettent certainement des autonomies notables – et garantissant que ces drones restent en vol beaucoup plus longtemps.

En fait, le drone utilise également une batterie électrique avec la batterie à hydrogène pour le décollage et l’atterrissage verticaux, mais en vol horizontal. utilise l’excès d’énergie de la cellule à hydrogène pour recharger la batterie électrique et alimenter ces moteurs.

Une conception à voilure fixe a été utilisée dans ces véhicules aériens avec une envergure de trois mètres et son poids total est de 13 kg. Il ne possède pas moins de 12 moteurs électriques et peut rester en vol même si plusieurs moteurs tombent en panne.

À l’intérieur du drone cellule à hydrogène qui dans ce cas fait 6,8 litres et le système de 800 W pour convertir ce carburant en électricité. Le résultat, un drone qui peut par exemple être utilisé dans des missions de reconnaissance et d’inspection.

Via | Slashgear

Plus d’informations | TU Delft