Ces deux inconnus se sont mariés en s’organisant sur TikTok

En période de pandémie, trouver l’amour de votre vie peut être plus difficile que d’habitude, mais il y a ceux qui ont réagi à ce problème avec une solution drastique: offre en mariage sur TikTok et accepter la proposition d’un suiveur reçue sous la forme d’une réponse vidéo au message d’origine. C’est ce qui s’est passé ces derniers jours par Gunnar Michaels, un tiktoker américain qui a été marié et heureux avec sa nouvelle partenaire de vie, Danielle Gross.

La proposition sur TikTok

Tout en fait né d’une série de tiktok publié par Michaels à partir de la mi-janvier, au cours de laquelle le jeune homme a ouvertement exprimé son désir d’épouser quelqu’un de la plate-forme d’origine chinoise. La proposition était simple et impliquait de ne répondre qu’à l’annonce: Gunnar serait alors avancer toutes les dépenses pour le mariage et les voyages. La destination choisie n’était pas la plus romantique – Las Vegas – mais la vidéo a quand même généré des centaines de commentaires de candidats et de candidats. Le but déclaré de l’opération, en plus de trouver une épouse, était de démontrer que « la vie peut être prise moins au sérieux » que beaucoup le font.

Le premier rendez-vous en visioconférence

La vidéo n’est pas passée inaperçue par Danielle Gross, 24 ans, qui en plus de répondre avec un commentaire qu’elle a posté deux tiktoks en réponse, dans lequel il fait du duo avec la proposition originale en postulant comme épouse et se présente en parlant un peu de lui-même. Les deux clips ont frappé Gunnar qui a décidé de mieux connaître la future mariée par vidéoconférence; le premier rendez-vous virtuel s’est bien terminé, à tel point que les deux sont passés à une vraie rencontre puis – en brûlant quelques étapes – à un proposition de mariage officier dans la ville natale de Danielle de Pittsburgh.

Le mariage en direct

Après les fiançailles étroites un peu plus d’une semaine après la première réunion, le mariage à Las Vegas ne pouvait être fixé que pour Le jour de la Saint Valentin. Danielle et Gunnar se sont mariés le 14 février, célébrant l’événement avec une diffusion en direct sur la plateforme vidéo. Le rapport du jour a été publié par Gunnar quelques jours plus tard, avec la confirmation que pour l’instant – quelques heures après le fatidique «oui» – les choses se passent bien pour le couple.

