Ces 21 vidéos montrent chaque recoin de Super Nintendo World, le paradis des fans de Mario sous la forme d’un parc d’attractions

Le coronavisrus a provoqué les portes de Super Mario World, le parc d’attractions Universal Studios dédié au monde de Nintendo à Tokyo, ne pouvait pas ouvrir aujourd’hui, comme prévu. Mais pour compenser les fans pour ce retard indéfini, Universal a invité un avant-poste de journalistes et d’invités spéciaux pour une visite de toutes les attractions. L’un d’eux est la chaîne YouTube Universal Parks New Today, dédiée à montrer en détail les coins de tous les parcs Universal.

Et dans ce cas Il l’a fait avec pas moins de 21 vidéos qui jettent un regard à la première personne sur toutes les attractions du parc. Et pas seulement cela: également des magasins tels que 1-Up Factory, dédié à marchandisage de Nintendo et Super Mario, recevez la visite de la chaîne, ainsi que du restaurant à thème Kinopio’s Cafe. Des activités telles que la recherche d’extras dans le parc retiennent également l’attention dans les vidéos.

Mais le point culminant du parc sont évidemment des attractions telles que Koopa’s Challenge et sa carrière avec des lunettes de réalité augmentée. Ou le château de Bowser, qui mène au Rainbow Path et où, encore une fois, grâce à la réalité augmentée, vous pouvez voir les personnages du Royaume Champignon prendre vie. Une utilisation curieuse de la technologie est également dans Bowser Jr. Shadow Showdown, où les participants utilisent leur corps pour vaincre les ombres ennemies.

Cependant, certaines des premières plaintes ont déjà été entendues sur internet: le trajet est particulièrement court (il faut se rappeler que Super Nintendo World n’est pas un parc en tant que tel, mais une annexe à un autre parc d’attractions) et il y a trop de place aux attractions en réalité virtuelle. En tout cas, voici quelques-unes des 21 vidéos: vous pouvez voir l’intégralité du trajet sur Universal Parks News Today.

Le défi Koopa de Mario Kart

L’aventure de Yoshi

Promenez-vous dans Super Nintendo World

Bowser Jr. Shadow Showdown

Visite de l’usine 1-Up

Promenez-vous dans le sous-sol

À la recherche du Pikmin caché