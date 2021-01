CES 2021: ordinateurs portables convertibles HP Dragon, Elitebook, écouteurs sans fil, plus annoncés lors de l’événement

12 janv.2021 18:33:25 IST

HP a annoncé deux nouveaux ajouts pour sa série d’ordinateurs portables convertibles Dragon – HP Elite Dragonfly G2 et HP Elite Dragonfly Max au CES 2021. Les deux ordinateurs portables sont légers et équipés de processeurs Intel de 11e génération. Les derniers ordinateurs portables HP peuvent se convertir en tablette et arborer des écrans de 13,3 pouces. Selon un rapport de GSM Arena, le HP Elite Dragonfly Max dispose d’un écran de 1080 pixels. Il dispose d’une webcam 5 MP avec capteur IR. Le gadget dispose de quatre microphones à matrice et est également livré avec l’option de désactiver complètement la webcam. L’ordinateur portable est livré avec les options Intel 11th Gen i5 et i7.

D’autre part, le HP Elite Dragonfly G2 est livré avec l’option d’un Intel 11th Gen i3, i5 ou i7. Les deux ordinateurs portables sont disponibles avec 32 Go de RAM et 2 To de stockage SSD M.2. Ils disposent également d’un port de chargement USB-C 3.1, de deux ports USB-C Thunderbolt 3 ainsi que d’un port HDML 1.b.

HP Elite Dragonfly GE et HP Elite Dragonfly Max seront disponibles à la vente plus tard ce mois-ci. Le prix des gadgets n’est pas encore connu. Selon le rapport, HP a également annoncé des écouteurs sans fil HP Elite qui offrent un réglage audio personnalisé, une annulation active du bruit et des préréglages de situation sonore. Il peut se connecter facilement, basculant entre les appareils via leur application Windows 10, iOS ou Android. Les écouteurs sans fil HP Elite devraient être disponibles sur le marché à partir d’avril de cette année.

UNE rapport par CNET a déclaré que HP a également annoncé Elite Folio avec un stylo AES stocké au-dessus du clavier. L’appareil est alimenté par une plate-forme de calcul Qualcomm Snapdragon 8cx 5G de deuxième génération. L’ordinateur portable devrait être disponible en février de cette année.

HP a également annoncé EliteBook 840 G8 Aero, un ordinateur portable professionnel doté d’un écran de 14 pouces. Il dispose de processeurs Inter Core de 11e génération, d’un suivi de tuile intégré et d’une connexion sans fil 5G en option. L’appareil dispose de trois micros. Il devrait être disponible à la vente au mois de mars.

HP Envy 14 a également été annoncé par la société au CES 2021. Il arbore un écran de 14 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 16:10, un écran de 1 920 x 1 200 pixels. L’ordinateur portable est livré avec des processeurs Intel Core de 11e génération et des graphiques discrets jusqu’à Nvidia GTX 1650 Ti Max Q. Il devrait être disponible plus tard ce mois-ci.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂