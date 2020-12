CES 2021: LG présente une cuisinière avec four à vide intégré

Bonne nouvelle pour les gourmets: LG présentera un réchaud au CES 2021 avec lequel les aliments peuvent être cuits sous vide particulièrement doucement en utilisant la méthode sous vide. De plus, l’appareil électroménager de la société sud-coréenne possède de nombreuses fonctions intelligentes.

La cuisinière LG avec cuiseur sous vide intégré ne sera officiellement présentée que début janvier au CES 2021, le plus grand salon américain de l’électronique grand public. Mais le constructeur nous donne un premier aperçu des fonctions dans un communiqué de presse.

Cuisson douce à basse température

La viande, le poisson ou les légumes emballés sous vide sont cuits au four à basse température et avec un débit d’air contrôlé avec de la vapeur. L’objectif est de préserver le plus possible le goût et l’arôme des aliments. Évidemment, l’eau n’est pas nécessaire, comme c’est le cas avec la cuisson sous vide classique. Le poêle peut maintenir une température constante de 38 à 96 degrés.

Le cuiseur sous vide de LG est plus intelligent qu’il n’y paraît.

Le four est également équipé de la technologie InstaView de LG. Un double coup sur la porte vitrée du four illumine l’intérieur du four. Ainsi, vous pouvez voir que tout se passe bien sans ouvrir la porte et laisser la chaleur s’échapper. De plus, la friture à l’air chaud est possible.

Contrôle de la cuisinière LG via l’application possible

Vous pouvez contrôler le poêle sous vide non seulement directement sur l’appareil, mais également via l’application ThinQ de LG. Il est compatible avec les assistants intelligents Amazon Alexa et Goggle Assistant. L’application contient également des recettes de divers partenaires LG tels que SideChef ou Tovala. Si vous sélectionnez l’un d’entre eux, les instructions de cuisson sont automatiquement envoyées à la cuisinière, qui définit le mode approprié et la température de cuisson correspondante. On ne sait actuellement pas quand et à quel prix la cuisinière sous-vide de LG sera mise en vente.