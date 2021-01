CES 2021: Intel annonce des puces Alder Lake de 12e génération pour des expériences du monde réel «  inégalées  »

12 janv.2021 16:51:34 IST

Intel a présenté ses puces Alder Lake de nouvelle génération conçues pour le traitement des ordinateurs de bureau et mobiles au CES 2021. Selon Intel, les processeurs Alder Lake sont ses le système sur puce le plus évolutif. S’exprimant lors de l’événement, le vice-président exécutif d’Intel, Gregory Bryant, a déclaré que l’ambition audacieuse d’Intel était de faire progresser l’informatique et d’enrichir la vie de chaque personne sur terre. Il a ajouté que seul Intel dispose des atouts, de l’échelle et des partenariats d’écosystème inégalés pour offrir les nouvelles expériences du monde réel que les gens exigent.

Présenté comme une surprise, Bryant a révélé que le processeur de nouvelle génération, nommé Alder Lake, arriverait dans la seconde moitié de 2021. Selon lui, le processeur est une avancée significative dans l’architecture x86 car il combine des cœurs haute performance et des cœurs haute efficacité en un seul produit pour la première fois.

Selon un rapport dans WCCTech, Alder Lake sera le premier processeur d’Intel basé sur une nouvelle version améliorée de 10 nm SuperFin et servira de base aux processeurs de bureau et mobiles de premier plan qui offrent une informatique réelle plus intelligente, plus rapide et plus efficace. Le rapport a en outre cité Bryant comme disant que les processeurs Alder Lake seront basés sur deux toutes nouvelles architectures de base d’Intel. Parmi ceux-ci, l’un se concentrera sur la haute performance tandis que l’autre sur le rendement élevé.

Le rapport mentionne en outre que les processeurs Alder Lake seront livrés avec des cœurs standard haute performance «Cove» et des cœurs «Atom» plus petits mais efficaces. Si la méthodologie est intégrée sur les smartphones depuis un certain temps maintenant, ce sera la première fois qu’elle sera vue dans un segment haute performance.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂