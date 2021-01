CES 2021: Annonce des ordinateurs portables de jeu Lenovo Legion 7, Legion Slim 7, Legion 5 Pro, Legion 5

13 janv.2021 17:45:46 IST

Lenovo a annoncé quatre nouveaux modèles dans sa célèbre gamme Legion au CES 2021. Il s’agit notamment du Lenovo Legion 7 (AMD 16 pouces), du Lenovo Legion Slim 7 (AMD 15 pouces), du Lenovo Legion 5 Pro (16- pouces AMD) et Lenovo Legion 5 (AMD 15 pouces et 17 pouces). Selon une version de Lenovo, les quatre modèles seront disponibles à partir de février et regorgent de fonctionnalités adaptées aux jeux sur ordinateur portable.

Lenovo Legion 7

L’ordinateur portable arbore les derniers processeurs mobiles pour les joueurs sur PC – jusqu’aux derniers processeurs mobiles AMD Ryzen 9 5900H et jusqu’aux GPU NVIDIA GeForce RTX 3080. L’appareil est livré avec le nouvel écran 16 pouces, écran IPS 165 Hz avec rapport hauteur / largeur 16:10, résolution 2560 x 1600, NVIDIA® G-SYNC, précision des couleurs sRGB de 100%, rapport écran / corps de 90%, 11% de plus domaine de l’écran et Dolby Vision.

Il dispose également d’un moteur Lenovo Legion AI et d’un clavier Legion TrueStrike, qui comprend des commutateurs innovants à atterrissage en douceur qui offrent des frappes plus profondes. L’appareil dispose également d’un système de gestion thermique Coldfront 3.0. On peut contrôler instantanément la vitesse et la tension du ventilateur en appuyant sur les touches Fonction + Q. L’ordinateur portable propose également une webcam intégrée 720p avec obturateur électronique qui permet aux utilisateurs de couper l’alimentation de la webcam et d’empêcher le piratage de la caméra. Il est livré avec un mois d’essai du Xbox Game Pass.

Lenovo Legion Slim 7

L’ordinateur portable est livré avec les derniers processeurs AMD. Il est alimenté par les derniers processeurs mobiles AMD Ryzen 9 5900H et jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 3060 avec des GPU Max-Q Design. Ses principales caractéristiques comprennent un écran IPS de 15,6 pouces avec Dolby Vision, Lenovo AI Engine et le système de gestion thermique Coldfornt 3.0.

Il dispose également du clavier Legion TrueStrike, de l’audio Nahimic, de la charge de type C Power Delivery, d’un lecteur d’empreintes digitales, d’une webcam avec obturateur physique, du logiciel Lenovo Vantage et d’un mois d’essai de Microsoft Xbox Game Pass.

Lenovo Legion 5 Pro

Un peu similaire au Legion 7, il est alimenté par les derniers processeurs mobiles AMD Ryzen 9 5800H et jusqu’aux GPU NVIDIA GeForce RTX 3070.

L’ordinateur portable est livré avec un écran 16 pouces avec écran IPS 165Hz avec Lenovo AI Engine, gestion thermique Coldfront 3.0, clavier Legion TreStrike, Nahimic Audio et charge de type C.

Il dispose également d’une webcam E-shutter, du logiciel Lenovo Vantage, d’Intel Wi-Fi 6 et d’un mois d’essai de Microsoft Xbox Game Pass.

Lenovo Legion 5

Disponible en deux teintes – Phanto mBlue et Stingray White, il est alimenté par les derniers processeurs mobiles AMD Ryzen 9 5800H et jusqu’aux GPU NVIDIA GeForce RTX 3070. Ses principales caractéristiques comprennent un écran de 15,6 pouces avec un écran IPS de 165 Hz, Lenovo AI Engine, la gestion thermique Coldfront 3.0, Nahimic Audio, la charge de type C Power Delivery, une webcam à obturateur E, le logiciel Lenovo Vantage, Intel WiFi 6 et un mois d’essai de Xbox Game Pass .

Lenovo a également lancé la Lenovo Legion S600 Gaming Station, dotée d’une capacité de charge permanente, ainsi que le casque de jeu sans fil Lenovo Legion H600 et une base compatible Qi qui charge les smartphones compatibles (jusqu’à 10 W de sortie) et d’autres appareils pris en charge tels que le sans fil souris de jeu.

